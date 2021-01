Светская хроника за понедельник

Шкодран Мустафи отказался перейти в "Дженоа". Рой Кин снова хочет тренировать. "Моркам" затроллил Кепу Аррисабалагу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Лучшие клубы Премьер-Лиги" хотят нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, который летом может стать свободным агентом. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" поспорит с ПСЖ за 22-летнего полузащитника "Бреста" Ромена Февра. (The Sun)



"Юнайтед" решил не покупать эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо. (Sky Sports)



Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отказался перейти в "Дженоа". (Calciomercato)



"Арсенал" может отозвать Лукаса Торрейру из "Атлетико", чтобы затем отправить уругвайского полузащитника в "Фиорентину". (Mundo Deportivo)



"Ницца" открыта к идее выкупить защитника Вильяма Салиба у "Арсенала" по окончании сезона. (The Sun)



"Астон Вилле" не удастся выкупить полузащитника Росса Баркли у "Челси" по сниженной цене. (Birmingham Mail)



Защитник "Челси" Фикайо Томори может отправиться в аренду в "Ньюкасл". (The Chronicle)



"Эвертон" договаривается о приобретении нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (The Sun)



"Эвертон" задумывается о приглашении полузащитника Фелипе Андерсона, принадлежащего "Вест Хэму". (TEAMtalk)



"Вест Хэм" готов выложить 30 миллионов фунтов за вингера "Уотфорда" Исмаиллу Сарра. (The Sun)



Также "Вест Хэм" может арендовать нападающего "Реала" Мариано Диаса. (Daily Mail)



"Валенсия" сделала предложение об аренде полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса. (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Юнайтед" и "Вест Хэма" Равель Моррисон стал свободным агентом, расторгнув свой контракт с "АДО Ден Хааг". (talkSPORT)



Вингер "Стоука" Том Инс вызывает интерес со стороны "Вольфсбурга", "Шальке-04" и "Лилля". (Daily Mail)



"Вулверхэмптону" не потянуть зарплату экс-нападающего "Атлетико" Диего Косты. (Daily Mirror)



"Вест Бромвич" лидирует в борьбе за полузащитника "Лестера" Хамзу Чоудури. (The Telegraph)



"Вест Бромвич", "Кристал Пэлас" и московский ЦСКА претендуют на полузащитника "Фенербахче" Озана Туфана, оцениваемого в 14 млн. фунтов. (Hurriyet)



Другое



Экс-капитан "Юнайтед" Рой Кин заинтересован в возвращении к тренерской работе. (The Sun)



На этой неделе "Дерби" обретет нового владельца, а Уэйн Руни будет утвержден главным тренером на постоянной основе. (Daily Mail)



Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти рискует задержаться в лазарете до февраля с травмой. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф был назначен спортивным директором сенегальского клуба. (Daily Mail)



Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах закупил для госпиталя в своем родном городе кислородные баллоны. (Daily Mirror)



Минувшим летом защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди нарушил карантин, пригласив к себе девушку из Греции на четыре дня. (The Sun)



Скамейка "Моркама" троллила Кепу Аррисабалагу, в шутку выкрикивая "бей!" каждый раз, когда кто-либо из игроков их команды оказывался в 40 метрах от ворот голкипера "Челси" в матче Кубка Англии. (The Telegraph)



46% британцев в возрасте от 16 до 24 лет поддерживают более одной футбольной команды. 27% поддерживают три или более. (COPA90)