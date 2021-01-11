Партей может сыграть за "Арсенал" в четверг
Полузащитник Томас Партей должен вернуться к выступлениям за "Арсенал" уже в ближайшем матче.
Партей пропустил субботнюю победу 2:0 над "Ньюкаслом" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, хотя в преддверии этого матча было известно, что Партей уже возобновил тренировки в общей группе.
Как признается главный тренер "канониров" Микель Артета, он просто решил поберечь Томаса, но против "Кристал Пэлас" в четверг 27-летний ганец имеет все шансы сыграть.
"Мы оценили ситуацию, посмотрев на количество проведенных им тренировок и на то, отвечает ли он требованиям, и он оказался слегка не готов".
"Надеюсь, он будет в заявке в четверг. Посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшую пару дней. В данный момент он очень хорош", — цитирует Артету The Independent.
11.01.2021 00:05
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