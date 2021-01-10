Лэмпард рад, что Вернер прервал свою серию без голов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард порадовался за нападающего Тимо Вернера, который прервал свою затяжную сухую серию.

В воскресенье против "Моркама" из четвертого дивизиона Вернер забил свой первый гол в 13 последних матчах. Тимо отличился впервые за 827 сыгранных минут — или впервые с 7 ноября.



Лэмпард рад за 24-летнего немца, но предупреждает, что люди не могут требовать стабильности от все еще молодого игрока, который находится в процессе адаптации к английскому футболу.



"Люди говорят о том, что у нас молодой состав, но мы не можем просить от молодых игроков, чтобы они были убийцами и чтобы были стабильным".



"Это придет со временем, но я доволен их вкладом в игру в данный момент".



"Я рад за Тимо, потому что нападающие хотят забивать голы. В предыдущих матчах он упустил немало хороших моментов, и сегодня ему не было легко, потому что соперник не оставлял свободного пространства".



"Мы в клубе понимаем, что даже некоторым великим игрокам, которые приезжали в эту лигу, поначалу было нелегко", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.