"Тоттенхэм" разгромил "Марин" из восьмого дивизиона

"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Марином" из восьмого английского дивизиона и, одержав победу 0:5, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Скромная мерсисайдская команда продержалась только половину первого тайма против грозного представителя Премьер-Лиги. По истечении этого времени Деле Алли сыграл в стенку с Жедсоном Фернандешем, после чего выполнил передачу к дальней штанге на Карлоса Винисиуса, который не смог пробить сразу, но обманул голкипера и буквально завел мяч в ворота.



В остатке тайма Винисиус забил еще два гола, между которыми расположился идеально реализованный штрафной удар Лукасом Моурой.



После перерыва "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться, но еще на один гол наиграл. Это вышедший на замену 16-летний Алфи Девайн пробил с острого угла в ближний угол ворот.



Девайн в возрасте 16 лет и 163 дней стал самым молодым игроком и самым молодым автором гола в истории "Тоттенхэма", а "шпоры" победили 0:5 и теперь ожидают назначенной на понедельник жеребьевки.



"Марин" — "Тоттенхэм" — 0:5 (0:4)



Голы: Винисиус 24, 30, 37, Моура 32, Девайн 60.



"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Алдервейрелд (Танганга 45), Родон, Дэвис (Регилон 71), Сиссоко (Девайн 45), Уайт, Моура (Кларк 65), Алли (Бэйл 65), Фернандеш, Винисиус.