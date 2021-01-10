Лэмпард готов отпустить Томори в аренду

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что готов отпустить защитника Фикайо Томори в аренду на вторую половину сезона.

Совершив настоящий прорыв в прошлом сезоне, в этой кампании Томори еще не появлялся в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги. Фикайо не выдерживает конкуренции с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, не говоря уже о Тиаго Силве и Курте Зума.



В победном для "Челси" матче Кубка Англии против "Моркама" (3:0) Томори сыграл только 10 заключительных минут и теперь должен покинуть "Стэмфорд Бридж".



"В данный момент ситуация с Фикайо открыта. Существует вероятность, что он уйдет куда-нибудь в аренду, чтобы играть матчи".



"Так что это может быть выходом из ситуации для него и для нас. Я держал это в уме, не выпустив его в старте сегодня", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.



Добавим, одним из возможных направлений для 23-летнего англичанина считается "Лидс", до марта потерявший Робина Коха с травмой.