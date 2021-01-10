Гвардиола объяснил отсутствие Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Серхио Агуэро пропустил матч 3-го раунда Кубка Англии против "Бирмингема".

В преддверии встречи с представителем Чемпионшипа Гвардиола обещал, что выпустит Агуэро в стартовом составе, однако Серхио не оказалось даже среди запасных.



После победы со счетом 3:0 Гвардиола объяснил, что Агуэро был вынужден самоизолироваться после того, как лицо из близкого круга Серхио заразилось коронавирусом. При этом результат теста самого аргентинца отрицательный.



"К сожалению, он на самоизоляции. Он был в близком контакте с человеком, у которого выявили коронавирус. Жаль, что так вышло. Это был идеальный день, чтобы получить игровые минуты, но теперь ему придется пропустить несколько дней", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.