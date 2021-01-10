"Астон Вилла" хочет купить Дэвида Брукса

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении плеймейкера "Борнмута" Дэвида Брукса.

Брукс выступает за "Борнмут" с 2018 года. Ярко заявив о себе на уровне Премьер-Лиги, затем Дэвид пропал с радара больших клубов, причиной чему стала тяжелая травма.



Сейчас Брукс наверстывает упущенное, очень уверенно выступая за "вишенок" в Чемпионшипе. 23-летний валлиец сыграл 16 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач в нынешнем сезоне.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "Виллы" Дин Смит дал добро на покупку Брукса в этом месяце.



Смит уверен, что Брукс будет хорошо себя чувствовать среди других доморощенных игроков, ставку на которых делает бирмингемский клуб. Однако сейчас "Борнмут" занимает третье место в Чемпионшипе, и Дэвид должен решить, стоит ли ему уходить посреди сезона.