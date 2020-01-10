"Челси" и "Сити" ворвались в 4-й раунд Кубка Англи

Тимо Вернер и Кай Хаверц "Челси" и "Манчестер Сити" уверенно преодолели 3-й раунд Кубка Англии, разгромив своих соперников ниже классом.

"Синие" распечатали ворота "Моркама" из Лиги Два уже на 18-й минуте, когда именинник Мейсон Маунт точно пробил низом с дистанции.

Со вторым голом у "Челси" возникли некоторые проблемы, но незадолго до перерыва Тимо Вернер с метра опустил мяч в ворота после скидки Кая Хаверца.

Второй тайм начался с гола Каллума Хадсон-Одои, роскошный заброс на которого в штрафную сделал Хаким Зийеш. А точку в матче на 85-й минуте поставил Хаверц, головой замкнув подачу со фланга — 4:0.

"Горожанам" победа над "Бирмингемом" далась еще проще. Хозяева "Этихад" забили два быстрых гола — оба раза отличился Бернарду Силва. На 33-й минуте Фил Фоден дальним ударом сделал счет разгромным — 3:0.

Еще в одном матче воскресенья настоящую сенсацию преподнес "Лидс", проиграв "Кроули" из Лиги Два со счетом 3:0.

"Челси" — "Моркам" — 4:0 (2:0)

Голы: Маунт 18, Вернер 44, Хадсон-Одои 49, Хаверц 85.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума (Томори 80), Рюдигер, Эмерсон, Маунт (Абрахэм 74), Гилмор, Хаверц, Зийеш (Пулишич 68), Вернер (Жиру 68), Хадсон-Одои (Анджорин 80).

"Манчестер Сити" — "Бирмингем" — 3:0 (3:0)

Голы: Силва 8, 15, Фоден 33.

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу (Харвуд-Беллис 45), Диаш (Стоунс 45), Уолкер, Менди, Родри (Фернандиньо 67), Махрез, Де Брюйне (Нмеча 45), Фоден, Силва, Жезус (Делап 75).

"Кроули" — "Лидс" — 3:0 (0:0)

Голы: Царулла 50, Надесан 53, Танниклифф 70.

"Барнсли" — "Транмир" — 1:0 (0:0)

Гол: Хелик 59.

"Бристоль Сити" — "Портсмут" — 2:1 (1:1)

Голы: Дьеду 19, Мартин 83 — Джонсон 45.

"Челтенхэм" — "Мансфилд" — 1:1 (0:1) идут экстра-таймы

Голы: Мэй 73 — Маклафлн 3.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 18:25

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 10.01.2021 19:33 # largo-winch
    Chelsea won, but they are still 9th on the table
    Lol

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  2. lovrentiy 10.01.2021 19:31 # lovrentiy
    Ну молодцы, вырвали победу, суперосновой, против резервистов Маркама

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  3. irbis85 10.01.2021 19:27 # irbis85
    тоже мне неожиданность...нубов какие-то обыграть...у Арсенала самый сложный соперники выпал на этой стадии...как и в КЛ..

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  4. alexomck 10.01.2021 19:14 # alexomck
    Челси нашел соперника себе по силам

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  5. nash 10.01.2021 19:11 # nash
    голы здесь https://football-video.club/kubok-anglii/

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  6. sausage 10.01.2021 19:10 # sausage
    Вот Маур рили второй состав зарядил на КА.

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  7. hachidlo 10.01.2021 19:00 # hachidlo
    Это совершенно другой Челси. За поражение от Сити отыгрались на Креветке ФК.

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  8. geniusss 10.01.2021 18:59 # geniusss
    одинокий одинокий на мне все пороки

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  9. master-fakaster 10.01.2021 18:59 # master-fakaster
    Френки красавец! Реабилитировался за поражения от Сити
    и Арсенала

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  10. m-ballack 10.01.2021 18:59 # m-ballack
    "Челтенхэм" — "Мансфилд"

    Источник: http://fapl.ru/posts/83361/?c=1

    Тоттенхэм Маура играл с тем, во что превратился МЮ после ухода САФа.

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  11. lexa-arsenal 10.01.2021 18:49 # lexa-arsenal
    Нихуя себе, Вернер оказывается нападающий

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  12. electric 10.01.2021 18:47 # electric
    С победой! Лэмпарда оставить как минимум на год!

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  13. bluehonorcfc9 10.01.2021 18:45 # bluehonorcfc9
    Зашел сказать что Челси КОРОЛИ!

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  14. knvlay 10.01.2021 18:41 # knvlay
    чпунчи вернулся, мимо вернер нашел свою игру. топари

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  15. zheka000000 10.01.2021 18:39 # zheka000000
    чиста по-гегемонски

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  16. imf-tau 10.01.2021 18:39 # imf-tau
    Прошелси.

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  17. superperez101 10.01.2021 18:38 # superperez101
    щас бы основой катать с вообще неизвестным клубом и на серьезных щах упарываться по гегемонии

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  18. shakur 10.01.2021 18:38 # shakur
    Blue is the colour, football is the game
    We’re all together, and winning is our aim
    So cheer us on through the sun and rain
    ’cause Chelsea, Chelsea is our name!

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  19. ry-l 10.01.2021 18:38 # ry-l
    А если серьёзно, то после матча с дачниками (которых при всей своей физруковости Лэмпс должен пройти), прогнозируется новая пенсо-оргия на фапле, как в октябре.


    Ну и по матчу. Это конечно лютый зашквар 8 игроков основы выставить против нонеймов таких.

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  20. yamateh 10.01.2021 18:35 # yamateh
    Одолели великий Моркам, гегемоны!

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