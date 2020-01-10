"Челси" и "Сити" ворвались в 4-й раунд Кубка Англи
"Челси" и "Манчестер Сити" уверенно преодолели 3-й раунд Кубка Англии, разгромив своих соперников ниже классом.
"Синие" распечатали ворота "Моркама" из Лиги Два уже на 18-й минуте, когда именинник Мейсон Маунт точно пробил низом с дистанции.
Со вторым голом у "Челси" возникли некоторые проблемы, но незадолго до перерыва Тимо Вернер с метра опустил мяч в ворота после скидки Кая Хаверца.
Второй тайм начался с гола Каллума Хадсон-Одои, роскошный заброс на которого в штрафную сделал Хаким Зийеш. А точку в матче на 85-й минуте поставил Хаверц, головой замкнув подачу со фланга — 4:0.
"Горожанам" победа над "Бирмингемом" далась еще проще. Хозяева "Этихад" забили два быстрых гола — оба раза отличился Бернарду Силва. На 33-й минуте Фил Фоден дальним ударом сделал счет разгромным — 3:0.
Еще в одном матче воскресенья настоящую сенсацию преподнес "Лидс", проиграв "Кроули" из Лиги Два со счетом 3:0.
"Челси" — "Моркам" — 4:0 (2:0)
Голы: Маунт 18, Вернер 44, Хадсон-Одои 49, Хаверц 85.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума (Томори 80), Рюдигер, Эмерсон, Маунт (Абрахэм 74), Гилмор, Хаверц, Зийеш (Пулишич 68), Вернер (Жиру 68), Хадсон-Одои (Анджорин 80).
"Манчестер Сити" — "Бирмингем" — 3:0 (3:0)
Голы: Силва 8, 15, Фоден 33.
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу (Харвуд-Беллис 45), Диаш (Стоунс 45), Уолкер, Менди, Родри (Фернандиньо 67), Махрез, Де Брюйне (Нмеча 45), Фоден, Силва, Жезус (Делап 75).
"Кроули" — "Лидс" — 3:0 (0:0)
Голы: Царулла 50, Надесан 53, Танниклифф 70.
"Барнсли" — "Транмир" — 1:0 (0:0)
Гол: Хелик 59.
"Бристоль Сити" — "Портсмут" — 2:1 (1:1)
Голы: Дьеду 19, Мартин 83 — Джонсон 45.
"Челтенхэм" — "Мансфилд" — 1:1 (0:1) идут экстра-таймы
Голы: Мэй 73 — Маклафлн 3.
10.01.2021 18:25
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Последние комментарии:
Chelsea won, but they are still 9th on the table
Lol
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Ну молодцы, вырвали победу, суперосновой, против резервистов Маркама
(ответить)
тоже мне неожиданность...нубов какие-то обыграть...у Арсенала самый сложный соперники выпал на этой стадии...как и в КЛ..
(ответить)
Челси нашел соперника себе по силам
(ответить)
голы здесь https://football-video.club/kubok-anglii/
(ответить)
Вот Маур рили второй состав зарядил на КА.
(ответить)
Это совершенно другой Челси. За поражение от Сити отыгрались на Креветке ФК.
(ответить)
одинокий одинокий на мне все пороки
(ответить)
Френки красавец! Реабилитировался за поражения от Сити
и Арсенала
(ответить)
"Челтенхэм" — "Мансфилд"
Источник: http://fapl.ru/posts/83361/?c=1
Тоттенхэм Маура играл с тем, во что превратился МЮ после ухода САФа.
(ответить)
Нихуя себе, Вернер оказывается нападающий
(ответить)
С победой! Лэмпарда оставить как минимум на год!
(ответить)
Зашел сказать что Челси КОРОЛИ!
(ответить)
чпунчи вернулся, мимо вернер нашел свою игру. топари
(ответить)
чиста по-гегемонски
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Прошелси.
(ответить)
щас бы основой катать с вообще неизвестным клубом и на серьезных щах упарываться по гегемонии
(ответить)
Blue is the colour, football is the game
We’re all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
’cause Chelsea, Chelsea is our name!
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А если серьёзно, то после матча с дачниками (которых при всей своей физруковости Лэмпс должен пройти), прогнозируется новая пенсо-оргия на фапле, как в октябре.
Ну и по матчу. Это конечно лютый зашквар 8 игроков основы выставить против нонеймов таких.
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Одолели великий Моркам, гегемоны!
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