"Челси" и "Сити" ворвались в 4-й раунд Кубка Англи

"Челси" и "Манчестер Сити" уверенно преодолели 3-й раунд Кубка Англии, разгромив своих соперников ниже классом.

"Синие" распечатали ворота "Моркама" из Лиги Два уже на 18-й минуте, когда именинник Мейсон Маунт точно пробил низом с дистанции.



Со вторым голом у "Челси" возникли некоторые проблемы, но незадолго до перерыва Тимо Вернер с метра опустил мяч в ворота после скидки Кая Хаверца.



Второй тайм начался с гола Каллума Хадсон-Одои, роскошный заброс на которого в штрафную сделал Хаким Зийеш. А точку в матче на 85-й минуте поставил Хаверц, головой замкнув подачу со фланга — 4:0.



"Горожанам" победа над "Бирмингемом" далась еще проще. Хозяева "Этихад" забили два быстрых гола — оба раза отличился Бернарду Силва. На 33-й минуте Фил Фоден дальним ударом сделал счет разгромным — 3:0.



Еще в одном матче воскресенья настоящую сенсацию преподнес "Лидс", проиграв "Кроули" из Лиги Два со счетом 3:0.



"Челси" — "Моркам" — 4:0 (2:0)



Голы: Маунт 18, Вернер 44, Хадсон-Одои 49, Хаверц 85.



"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума (Томори 80), Рюдигер, Эмерсон, Маунт (Абрахэм 74), Гилмор, Хаверц, Зийеш (Пулишич 68), Вернер (Жиру 68), Хадсон-Одои (Анджорин 80).



"Манчестер Сити" — "Бирмингем" — 3:0 (3:0)



Голы: Силва 8, 15, Фоден 33.



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу (Харвуд-Беллис 45), Диаш (Стоунс 45), Уолкер, Менди, Родри (Фернандиньо 67), Махрез, Де Брюйне (Нмеча 45), Фоден, Силва, Жезус (Делап 75).



"Кроули" — "Лидс" — 3:0 (0:0)



Голы: Царулла 50, Надесан 53, Танниклифф 70.



"Барнсли" — "Транмир" — 1:0 (0:0)



Гол: Хелик 59.



"Бристоль Сити" — "Портсмут" — 2:1 (1:1)



Голы: Дьеду 19, Мартин 83 — Джонсон 45.



"Челтенхэм" — "Мансфилд" — 1:1 (0:1) идут экстра-таймы



Голы: Мэй 73 — Маклафлн 3.