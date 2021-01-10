Фердинанд не берется сказать, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не хочет спешить с выводами насчет шансов команды Оле Гуннара Сульшера выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Если "Юнайтед" избежит поражения против "Бернли" в ближайший вторник, то к очному матчу против "Ливерпуля" в следующее воскресенье подойдет лидером Премьер-Лиги.



Фердинанд в восторге по этому поводу, но все равно не берется сказать, что "красные дьяволы" способны выиграть титул в этом сезоне.



"Я не хочу делать поспешных выводов, как я это делал прежде. Я не хочу снова стать мемом. Но, послушайте, для футбольного фаната нормально быть эмоциональным и испытывать восторг".



"Надеюсь "Манчестер Юнайтед" выйдет на первое место после "Бернли", и тогда я буду взволнован на 100 процентов в преддверии матча против "Ливерпуля".



"Это будет матч огромной важности. Этот матч станет своего рода маркером, который, надеюсь, позволит нам сказать: "Мы не выскочки. Мы здесь, чтобы остаться", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.