Озил готов уйти в январе, если "Арсенал" будет платить ему до лета 2023

Полузащитник Месут Озил готов покинуть "Арсенал" в этом месяце, если лондонский клуб согласится платить ему 68 тысяч фунтов в неделю до середины 2023 года.

В данный момент у Озила остается еще полгода по роскошному контракту с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю. Месут понимает, что у него нет будущего в команде Микеля Артеты, но не собирается ущемлять себя в финансах.



Вместе с тем Озил согласен на компромиссный вариант. Остаточная стоимость контракта Месута составляет 8.75 млн. фунтов, и 32-летнего немца устроит, если "Арсенал" выплатит ему эту сумму не в течение шести с половиной месяцев, а в течение двух с половиной лет, утверждает The Sun.



Согласившись платить Озилу по 68 тыс. фунтов в неделю до июня 2023, "Арсенал" сразу же облегчит свою зарплатную ведомость на 1.2 млн. фунтов в месяц.



Добавим, что главными претендентами на Озила в этом месяце являются "Фенербахче" и "Ди Си Юнайтед".