Озил готов уйти в январе, если "Арсенал" будет платить ему до лета 2023

Месут Озил Полузащитник Месут Озил готов покинуть "Арсенал" в этом месяце, если лондонский клуб согласится платить ему 68 тысяч фунтов в неделю до середины 2023 года.

В данный момент у Озила остается еще полгода по роскошному контракту с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю. Месут понимает, что у него нет будущего в команде Микеля Артеты, но не собирается ущемлять себя в финансах.

Вместе с тем Озил согласен на компромиссный вариант. Остаточная стоимость контракта Месута составляет 8.75 млн. фунтов, и 32-летнего немца устроит, если "Арсенал" выплатит ему эту сумму не в течение шести с половиной месяцев, а в течение двух с половиной лет, утверждает The Sun.

Согласившись платить Озилу по 68 тыс. фунтов в неделю до июня 2023, "Арсенал" сразу же облегчит свою зарплатную ведомость на 1.2 млн. фунтов в месяц.

Добавим, что главными претендентами на Озила в этом месяце являются "Фенербахче" и "Ди Си Юнайтед".


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 10.01.2021 17:53 # unclearness
    Михуйло зпчем нашего пса Арсенальского забанил?
    Он же сейчас опять пойдет х.уи с горя сосать

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  2. superperez101 10.01.2021 17:52 # superperez101
    It's just business, nothing personal

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  3. funkyfresh 10.01.2021 17:36 # funkyfresh
    АХАХАХАХАХАХХА

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  4. kanoniru-poker 10.01.2021 17:18 # kanoniru-poker
    Красава, гаси их брат)) до конца

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  5. largo-winch 10.01.2021 17:09 # largo-winch
    Don't believe The S#n

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  6. c1886- 10.01.2021 17:07 # c1886-
    uvajayu Ozila i yevo resheniyu, on klasnom drijorom bl.

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  7. scauzer11 10.01.2021 17:06 # scauzer11
    а что всё правильно, не зря же он зарплату Динозаврику платил)

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  8. scouser2005 10.01.2021 17:06 # scouser2005
    Это же надо стать таким позорищем... Он в условном Фенербахче сделает так же.. Турки не бриты, у них есть бритвы. Зарежут же.

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  9. gerrard08 10.01.2021 17:05 # gerrard08
    Тип рассрочку?)
    Сколько же терпильства у гг, затравить его в резерве и штрафавать за хотя бы мелкие правонарушения. Устроить ему ад. Но нет, гг глотает все.

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  10. wroo-net 10.01.2021 17:04 # wroo-net
    Был у нас такой в МЮ. еле еле продали

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  11. kler 10.01.2021 17:03 # kler
    ахахахаха , можно до пенсии разбить эту сумму

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