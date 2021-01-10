Озил готов уйти в январе, если "Арсенал" будет платить ему до лета 2023
Полузащитник Месут Озил готов покинуть "Арсенал" в этом месяце, если лондонский клуб согласится платить ему 68 тысяч фунтов в неделю до середины 2023 года.
В данный момент у Озила остается еще полгода по роскошному контракту с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю. Месут понимает, что у него нет будущего в команде Микеля Артеты, но не собирается ущемлять себя в финансах.
Вместе с тем Озил согласен на компромиссный вариант. Остаточная стоимость контракта Месута составляет 8.75 млн. фунтов, и 32-летнего немца устроит, если "Арсенал" выплатит ему эту сумму не в течение шести с половиной месяцев, а в течение двух с половиной лет, утверждает The Sun.
Согласившись платить Озилу по 68 тыс. фунтов в неделю до июня 2023, "Арсенал" сразу же облегчит свою зарплатную ведомость на 1.2 млн. фунтов в месяц.
Добавим, что главными претендентами на Озила в этом месяце являются "Фенербахче" и "Ди Си Юнайтед".
10.01.2021 17:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Михуйло зпчем нашего пса Арсенальского забанил?
Он же сейчас опять пойдет х.уи с горя сосать
(ответить)
It's just business, nothing personal
(ответить)
АХАХАХАХАХАХХА
(ответить)
Красава, гаси их брат)) до конца
(ответить)
Don't believe The S#n
(ответить)
uvajayu Ozila i yevo resheniyu, on klasnom drijorom bl.
(ответить)
а что всё правильно, не зря же он зарплату Динозаврику платил)
(ответить)
Это же надо стать таким позорищем... Он в условном Фенербахче сделает так же.. Турки не бриты, у них есть бритвы. Зарежут же.
(ответить)
Тип рассрочку?)
Сколько же терпильства у гг, затравить его в резерве и штрафавать за хотя бы мелкие правонарушения. Устроить ему ад. Но нет, гг глотает все.
(ответить)
Был у нас такой в МЮ. еле еле продали
(ответить)
ахахахаха , можно до пенсии разбить эту сумму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий