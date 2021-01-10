Гвардиола похвалил "невероятного" Диаша

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего защитника Рубена Диаша.

В предыдущее трансферное окно "Сити" купил Диаша у "Бенфики" по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов, однако пока у "горожан" нет ни единого повода пожалеть о столь крупной трате.



23-летний португалец сформировал отличную связку в центре обороны с Джоном Стоунсом, произведя большое впечатление на Гвардиолу своим профессионализмом и мастерством.



"Когда ты покупаешь игрока, ты думаешь, что он поможет команде, но ты не можешь знать наверняка. Однако его способности и понимание игры невероятны. Кроме того, он хочет учиться, и все мы под впечатлением от его тела и разума".



"Каждый день рано утром он приходит в тренажерный зал, выполняя рутинную работу. Он идеально питается и живет своей профессией 24 часа в сутки".



"Этот парень может играть каждые три дня, восстанавливая силы немедленно. Это говорит о его важности для команды, потому что, если игрок травмирован каждые две три недели, это нехорошо для команды и клуба".



"Мы купили 23-летнего игрока, который будет невероятен в следующие пять, шесть, семь лет, и это не всегда просто сделать, поэтому нам повезло, и я надеюсь, он продолжит развиваться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.