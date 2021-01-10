Артета уверен, что Виллиан заиграет в "Арсенале"

Виллиан Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что продолжит пытаться интегрировать вингера Виллиана в свою команду.

Присоединившись к "канонирам" в качестве свободного агента и заключив трехлетний контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю, пока что Виллиан выглядит инородным элементом в команде Артеты.

32-летний бразилец даже перестал попадать в стартовый состав "Арсенала", лишь накануне против "Ньюкасла" дождавшись своего шанса выйти с первых минут.

И хотя Виллиан толком не проявил себя против "сорок", Артета убежден, что со временем его подопечный заиграет на высоком уровне.

"Ну, думаю, он прибавляет и прибавляет. В недавнем матче против "Вест Бромвича" он очень хорошо вошел в игру".

"Он отсутствовал какое-то время с болезнью. Он не тренировался и не играл почти две недели, поэтому сегодня он впервые после перерыва вышел в старте".

"У него были хорошие моменты и другие моменты, когда ему требовалась больше поддержки и когда его решения были не на высоте".

"Но мы не опустим руки в отношении него. Он демонстрирует большое желание на тренировках. У него есть свои хорошие моменты, и нам важно укрепить его уверенность в себе. Мы знаем, что он за игрок, и со временем он это покажет".

"Думаю, будет проще это сделать, когда команда побеждает. Ему нужно найти взаимопонимание с другими игроками. Кроме того, сегодня он сыграл на немного другой позиции. У него все сложится", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 15:00

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  1. chelsea88 10.01.2021 16:17 # chelsea88
    "трехлетний контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю..."

    Микспёс ты это читаешь?! Смотри cyка внимательней. Ваш никчёмный гейклуб может только огромной личкой затянуть.

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  2. ganinilyha 10.01.2021 15:40 # ganinilyha
    Мы с 2015 года тоже были в этом уверены

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