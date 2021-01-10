Артета уверен, что Виллиан заиграет в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что продолжит пытаться интегрировать вингера Виллиана в свою команду.

Присоединившись к "канонирам" в качестве свободного агента и заключив трехлетний контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю, пока что Виллиан выглядит инородным элементом в команде Артеты.



32-летний бразилец даже перестал попадать в стартовый состав "Арсенала", лишь накануне против "Ньюкасла" дождавшись своего шанса выйти с первых минут.



И хотя Виллиан толком не проявил себя против "сорок", Артета убежден, что со временем его подопечный заиграет на высоком уровне.



"Ну, думаю, он прибавляет и прибавляет. В недавнем матче против "Вест Бромвича" он очень хорошо вошел в игру".



"Он отсутствовал какое-то время с болезнью. Он не тренировался и не играл почти две недели, поэтому сегодня он впервые после перерыва вышел в старте".



"У него были хорошие моменты и другие моменты, когда ему требовалась больше поддержки и когда его решения были не на высоте".



"Но мы не опустим руки в отношении него. Он демонстрирует большое желание на тренировках. У него есть свои хорошие моменты, и нам важно укрепить его уверенность в себе. Мы знаем, что он за игрок, и со временем он это покажет".



"Думаю, будет проще это сделать, когда команда побеждает. Ему нужно найти взаимопонимание с другими игроками. Кроме того, сегодня он сыграл на немного другой позиции. У него все сложится", — цитирует Артету Daily Mirror.