Райс принял решение насчет "Юнайтед"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Главным претендентом на Райса считается "Челси", однако на протяжении предыдущих месяцев пресса неоднократно сообщала, что Деклан также находится на радаре у "Юнайтед".

Изданию Daily Mirror стало известно, что Райс открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона. 21-летний игрок сборной Англии жаждет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Однако оцениваемый в 80 миллионов фунтов Деклан видит себя лишь в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет.

"Дек польщен интересом к его персоне, но он не представляет своего переезда в Манчестер. Вполне очевидно, какой следующий шаг он хотел бы сделать", — сообщил изданию близкий к Райсу источник.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 14:00

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  1. jirrort 10.01.2021 14:42 # jirrort
    Обоссал помойку

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  2. quavo 10.01.2021 14:18 # quavo
    Игрок уровня макира, так что пусть теперь лондонская помойка шкварится и платит за бревно многоденек

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  3. electric 10.01.2021 14:08 # electric
    Норм норм

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  4. kagawa 10.01.2021 14:07 # kagawa
    Забоялся от мамки съезжать ясно

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