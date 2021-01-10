Оливер жалеет, что не удалил Пикфорда

Рефери Майкл Оливер жалеет, что не удалил голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда в дерби против "Ливерпуля" 17 октября.

Напомним, в том мерсисайдском дерби Пикфорд нанес тяжелейшую травму защитнику "красных" Виргилу Ван Дейку, который затем перенес операцию на колене и теперь рискует уже не сыграть в этом сезоне.



В редком интервью изданию Daily Mail Оливер признался, что затем многократно пересматривал этот игровой эпизод. Теперь Майкл считает, что Пикфорд заслуживал красной карточки, однако во время матча бригада арбитров и видеоассистент Дэвид Кут слишком отвлеклись на определение офсайда.



"Моей первой мыслью было: это не может быть пенальти, потому что это офсайд, и сперва нам нужно проверить на офсайд. Кажется, я сказал VAR: "Если это не офсайд, я назначаю пенальти".



"Я так много раз пересматривал этот эпизод. Думаю, Пикфорд не сделал ничего, кроме как растянуться перед соперником, но он сделал это неправильно, как свидетельствует травма".



"Все мы, включая меня, уделили столкновению не так много внимания, как следовало бы. Мы могли определить офсайд и при этом удалить Пикфорда".



"Изучая затем повторы, я был удивлен, что никто из игроков в поле не требовал красной карточки. Нам следовало смотреть шире, учитывая и характер столкновения, а не просто факт, тянет это не пенальти".



"Мы могли бы возобновить игру с офсайда, но с другим наказанием для Джордана Пикфорда", — сообщил Оливер.