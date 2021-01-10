Погба сталь целью номер один для ПСЖ

Поль Погба Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сделал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба своей трансферной целью номер один.

По окончании этого сезона у Погба останется всего 12 месяцев по контракту, который он продлевать не намерен, как ясно дал понять его агент Мино Райола.

Поля сватают в "Реал" и назад в "Ювентус", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что ПСЖ тоже собирается побороться за 27-летнего игрока сборной Франции.

Едва возглавивший парижан Почеттино считает, что Погба является идеальным игроком для строительства новой команды. Экс-наставник "Тоттенхэма" убежден, что у него хорошие шансы заполучить Поля.

В 2016 году "Юнайтед" потратил 89 миллионов фунтов на приобретение Погба. На сей раз Поль может быть доступен за 75 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 12:00

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