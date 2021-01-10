Погба сталь целью номер один для ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сделал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба своей трансферной целью номер один.

По окончании этого сезона у Погба останется всего 12 месяцев по контракту, который он продлевать не намерен, как ясно дал понять его агент Мино Райола.



Поля сватают в "Реал" и назад в "Ювентус", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что ПСЖ тоже собирается побороться за 27-летнего игрока сборной Франции.



Едва возглавивший парижан Почеттино считает, что Погба является идеальным игроком для строительства новой команды. Экс-наставник "Тоттенхэма" убежден, что у него хорошие шансы заполучить Поля.



В 2016 году "Юнайтед" потратил 89 миллионов фунтов на приобретение Погба. На сей раз Поль может быть доступен за 75 млн. фунтов.