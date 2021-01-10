Лэмпард не ждет поблажек от Абрамовича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не ждет никаких поблажек или снисходительного отношения со стороны владельца клуба Романа Абрамовича.

Лэмпард является одним из величайших игроков в истории "Челси", сделав огромный вклад в те успехи, которых "синие" добились в эру Абрамовича.



Однако Лэмпард не думает, что статус легенды клуба может защитить его от увольнения, о вероятности которого пресса неустанно спекулирует после четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги.



"Я лишь хочу сосредоточиться на своей работе. Я не могу контролировать какие-то вещи, и я определенно не хочу полагаться на какие-то вещи из прошлого. Ситуация такова, что еще месяц назад все выглядело радужно, а сейчас сплошной негатив. Я должен быть тем, кто сохраняет позитивный настрой. Было бы пустой тратой времени отвлекаться на вещи снаружи, которые я не могу контролировать".



"Я чувствую огромную поддержку этого клуба с момента, как вернулся сюда тренировать. Как игрок я ощущал огромную поддержку на протяжении 13 лет, и я ушел из клуба, потому что они хотели двигаться дальше. Я понимаю, как устроен футбол. Я понимаю требования и ожидания, поэтому я не думаю, что заслужил какое-то особое отношение к себе".



"Тебя непременно ждут испытания, когда ты молодой тренер, когда позади тяжелый год, когда у тебя много новых игроков, от которых многого ждут в их первый сезон в Премьер-Лиге. Это я понимаю. А остальное не в моих руках".



"Приход этого владельца в "Челси" сделал мою карьеру такой, какой она получилась. Но я не думаю, что это дает мне какое-либо преимущество. В прошлом году я привел нас к четвертому месту, и я чувствовал, что это было очень хорошее достижение. Теперь я должен постараться снова. Я никогда не ожидал, что будет легко", — цитирует Лэмпарда The Guardian.