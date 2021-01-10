Конте хочет пригласить Лингарда в "Интер"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
31 декабря "Юнайтед" продлил контракт Лингарда до июня 2022, но поступил так лишь для того, чтобы сохранить трансферную стоимость игрока и защитить себя от спекуляций в зимнее окно.
"Красные дьяволы" по-прежнему открыты к расставанию с Джесси, который вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Уотфорда" накануне, но совершенно себя не проявил.
Как сообщает Daily Mirror, Конте является большим поклонником таланта Лингарда и готов взять 28-летнего англичанина в аренду до конца сезона — при одном условии.
Чтобы Лингард смог воссоединиться с бывшими игроками "Юнайтед" Эшли Янгом и Ромелу Лукаку, "Интер" сперва должен избавиться от полузащитника Кристиана Эриксена, которого сватают в "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и ПСЖ.
10.01.2021 09:00
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Последние комментарии:
парик совсем уже поехал?
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И давно Конте стал его поклонником? Наверное после вчерашнего матча. Какую только дичь не придумают.
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Надо продавать, хоть за 4-5 лямов. Зарплатную ведомость снижать и поднимать Бруну зп.
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