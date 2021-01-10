Конте хочет пригласить Лингарда в "Интер"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

31 декабря "Юнайтед" продлил контракт Лингарда до июня 2022, но поступил так лишь для того, чтобы сохранить трансферную стоимость игрока и защитить себя от спекуляций в зимнее окно.



"Красные дьяволы" по-прежнему открыты к расставанию с Джесси, который вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Уотфорда" накануне, но совершенно себя не проявил.



Как сообщает Daily Mirror, Конте является большим поклонником таланта Лингарда и готов взять 28-летнего англичанина в аренду до конца сезона — при одном условии.



Чтобы Лингард смог воссоединиться с бывшими игроками "Юнайтед" Эшли Янгом и Ромелу Лукаку, "Интер" сперва должен избавиться от полузащитника Кристиана Эриксена, которого сватают в "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и ПСЖ.