Конте хочет пригласить Лингарда в "Интер"

Джесси Лингард Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

31 декабря "Юнайтед" продлил контракт Лингарда до июня 2022, но поступил так лишь для того, чтобы сохранить трансферную стоимость игрока и защитить себя от спекуляций в зимнее окно.

"Красные дьяволы" по-прежнему открыты к расставанию с Джесси, который вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Уотфорда" накануне, но совершенно себя не проявил.

Как сообщает Daily Mirror, Конте является большим поклонником таланта Лингарда и готов взять 28-летнего англичанина в аренду до конца сезона — при одном условии.

Чтобы Лингард смог воссоединиться с бывшими игроками "Юнайтед" Эшли Янгом и Ромелу Лукаку, "Интер" сперва должен избавиться от полузащитника Кристиана Эриксена, которого сватают в "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и ПСЖ.


Метки Интер, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 10.01.2021 10:27 # mixmaster
    парик совсем уже поехал?

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  2. sausage 10.01.2021 09:50 # sausage
    И давно Конте стал его поклонником? Наверное после вчерашнего матча. Какую только дичь не придумают.

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  3. megamind13 10.01.2021 09:39 # megamind13
    Надо продавать, хоть за 4-5 лямов. Зарплатную ведомость снижать и поднимать Бруну зп.

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