Артета рад, что Смит-Роу избежал удаления благодаря VAR

Наставник "Арсенала" Микель Артета рад, что вмешательство системы VAR помогло его полузащитнику Эмилю Смит-Роу избежать удаления в матче Кубка Англии против "Ньюкасла".

20-летний Смит-Роу стал главным героем субботнего матча на "Эмирейтс" (2:0), забив победный для "Арсенала" гол в компенсированное время и обеспечив своей команде выход в 4-й раунд турнира.



Однако это стало возможно лишь после того, как рефери Крис Кавани в концовке второго тайма передумал удалять Эмиля за грубую игру. Получив подсказку из видеостудии, арбитр лично сходил к монитору и изменил цвет карточки с красного на желтый. Столь критикуемая в этом сезоне система VAR, наконец, порадовала Артету.



"Я сходил с ума, потому что я видел повтор, и я не думал, что это заслуживает удаления. Слава Богу, арбитры решили обратиться к VAR, и сегодня система сработала так, как нужно, поэтому я рад".



"Мы верим в Эмиля, он очень хорош. Он становится все более зрелым и более важным игроком для команды".



"Сегодня он в очередной раз проявил себя, появившись на замену. Он проявил свой характер, и мы как раз просили его больше играть в штрафной, больше угрожать воротам. Он забил очень важный гол для нас", — цитирует Артету Daily Mail.





Chris Kavanagh originally gives Smith-Rowe a red card in the 93rd min of a 0-0 game. VAR is consulted, his red card is rescinded, and a yellow was given. Big call by the match officials #ARSNEW

