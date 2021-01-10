Артета рад, что Смит-Роу избежал удаления благодаря VAR
Наставник "Арсенала" Микель Артета рад, что вмешательство системы VAR помогло его полузащитнику Эмилю Смит-Роу избежать удаления в матче Кубка Англии против "Ньюкасла".
20-летний Смит-Роу стал главным героем субботнего матча на "Эмирейтс" (2:0), забив победный для "Арсенала" гол в компенсированное время и обеспечив своей команде выход в 4-й раунд турнира.
Однако это стало возможно лишь после того, как рефери Крис Кавани в концовке второго тайма передумал удалять Эмиля за грубую игру. Получив подсказку из видеостудии, арбитр лично сходил к монитору и изменил цвет карточки с красного на желтый. Столь критикуемая в этом сезоне система VAR, наконец, порадовала Артету.
"Я сходил с ума, потому что я видел повтор, и я не думал, что это заслуживает удаления. Слава Богу, арбитры решили обратиться к VAR, и сегодня система сработала так, как нужно, поэтому я рад".
"Мы верим в Эмиля, он очень хорош. Он становится все более зрелым и более важным игроком для команды".
"Сегодня он в очередной раз проявил себя, появившись на замену. Он проявил свой характер, и мы как раз просили его больше играть в штрафной, больше угрожать воротам. Он забил очень важный гол для нас", — цитирует Артету Daily Mail.
Chris Kavanagh originally gives Smith-Rowe a red card in the 93rd min of a 0-0 game. VAR is consulted, his red card is rescinded, and a yellow was given. Big call by the match officials #ARSNEW— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) January 9, 2021
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10.01.2021 08:00
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