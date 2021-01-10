Патсон Дака предложен "Вест Хэму"

Нападающий "Ред Булл" Патсон Дака был предложен "Вест Хэму" в качестве замены покинувшему клуб Себастьяну Алле.

В минувшую пятницу Алле завершил свой переход в "Аякс" за 20.3 млн. фунтов, хотя всего 18 месяцев назад "Вест Хэм" купил его у "Айнтрахта" за 45 млн. фунтов.



"Мы получили предложение, которое не ожидали получить. Мы определенно не планировали избавляться от Себа в это окно. Он отлично выступал за нас, обеспечив нам несколько побед в последнее время, но я думаю, это очень хороший переход для него".



"Если бы мы не приняли это предложение, другого такого мы могли уже не получить, поэтому мы просто чувствовали, что так будет правильно", — объяснил уход ивуарийца главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.



Теперь лондонцы остались лишь с Мичейлом Антонио из числа нападающих, и это подталкивает их к выходу на трансферный рынок.



По информации Daily Mirror, "Вест Хэм" уже рассматривает вариант с Дака, который доступен для трансфера в этом месяце за 25 млн. фунтов.



22-летний замбиец отлично выглядит в этом сезоне, в котором он забил 10 мячей в 14 матчах, включая два гола в рамках Лиги Чемпионов.



Агентом Патсона выступает экс-нападающий "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" Фредди Кануте, который настроен перевезти своего клиента в Премьер-Лигу.