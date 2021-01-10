Артета не ждет хороших новостей насчет Мартинелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опасается, что его команда надолго потеряла нападающего Габриэля Мартинелли.

Мартинелли должен был выйти с первых минут на субботний матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ньюкасла", однако на разминке неудачно подвернул свою лодыжку.



После вырванной в экстра-таймах победы со счетом 2:0 Артета признался, что у него плохое предчувствие насчет 20-летнего бразильца, который лишь недавно вернулся после травмы колена.



"Я опустошен. Перед матчем он побывал в моем кабинете, а затем ко мне пришел один из тренеров и сказал, что Габи травмировался, подвернув свою лодыжку".



"Я отправился в медицинский кабинет, и он был в слезах. Ему было очень больно, и мы собираемся обследовать его — но он выглядел плохо. Ему было больно, и я полагаю, нам не стоит ждать хороших новостей", — цитирует Артету Evening Standard.