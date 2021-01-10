Мактоминей вывел "Юнайтед" в 4-й раунд Кубка Англии

Скотт Мактоминей Гол Скотта Мактоминея позволил "Манчестер Юнайтед" одержать домашнюю победу 1:0 над "Уотфордом" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

"Красным дьяволам" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет в матче. Алекс Теллес подал угловой, а Скотт Мактоминей эффектно пробил головой с отскоком от газона и касанием штанги — 1:0.

В дальнейшем хозяева контролировали игру и регулярно выходили на удар, но и "Уотфорд" время от времени огрызался — в первую очередь благодаря неубедительным действиям голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона и его защитников.

В концовке тайма Хуан Мата был обязан удваивать счет, но его удар с близкого расстояния после паса Донни Ван де Бека пяткой был отражен голкипером гостей.

После перерыва игра поскучнела, моменты возникали гораздо реже. "Юнайтед" не наиграл на второй гол, но и сопернику мало что позволил.

"Юнайтед" обошелся малой кровью, одержав победу на классе и контролируя игру на протяжении большей части матча.

"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд" — 1:0 (1:0)

Гол: Мактоминей 5.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Байи (Магуайр 45), Теллес, Мактоминей, Ван де Бек, Мата, Лингард (Матич 80), Джеймс (Рэшфорд 68), Гринвуд (Мартиаль 69).

"Уотфорд": Бахманн, Наварро, Сьерральта, Трост-Эконг (Уилмот 76), Масина (Нгакиа 58), Сарр (Сема 58), Чалоба (Филлипс 84), Хьюз, Синкернагель (Хунгбо 76), Педро, Грей.

Предупреждения: Туанзебе, Теллес — Сарр.

"Брентфорд" — "Мидлсбро" — 2:1 (1:0)

Голы: Дервишоглу 35, Годдос 64 — Фоларин 48.

"Хаддерсфилд" — "Плимут" — 2:3 (2:2)

Голы: Кричлоу 4, Роу 32 — Харди 24, Камара 42, Эдвардс 70.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2021 01:00

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  1. dallaslp 10.01.2021 01:16 # dallaslp
    матч Ливерпуль - 128 комментов за 20 минут
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  2. imf-tau 10.01.2021 01:10 # imf-tau
    Столько моментов просрали и в защите клоунаду устроили.

    Байи таки не основной защ, максимум подмена. Бек хорош.

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  3. sausage 10.01.2021 01:08 # sausage
    Все эти матчи КА - говно. Вот завтра будут бестселлеры: Челси-Моркам и самый топ - Марин-Тоттенхэм.

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  4. roberto-89 10.01.2021 01:05 # roberto-89
    Говно клуб

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  5. suddenly 10.01.2021 01:01 # suddenly
    Скучный матч...

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