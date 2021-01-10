Мактоминей вывел "Юнайтед" в 4-й раунд Кубка Англии

Гол Скотта Мактоминея позволил "Манчестер Юнайтед" одержать домашнюю победу 1:0 над "Уотфордом" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

"Красным дьяволам" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет в матче. Алекс Теллес подал угловой, а Скотт Мактоминей эффектно пробил головой с отскоком от газона и касанием штанги — 1:0.



В дальнейшем хозяева контролировали игру и регулярно выходили на удар, но и "Уотфорд" время от времени огрызался — в первую очередь благодаря неубедительным действиям голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона и его защитников.



В концовке тайма Хуан Мата был обязан удваивать счет, но его удар с близкого расстояния после паса Донни Ван де Бека пяткой был отражен голкипером гостей.



После перерыва игра поскучнела, моменты возникали гораздо реже. "Юнайтед" не наиграл на второй гол, но и сопернику мало что позволил.



"Юнайтед" обошелся малой кровью, одержав победу на классе и контролируя игру на протяжении большей части матча.



"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд" — 1:0 (1:0)



Гол: Мактоминей 5.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Байи (Магуайр 45), Теллес, Мактоминей, Ван де Бек, Мата, Лингард (Матич 80), Джеймс (Рэшфорд 68), Гринвуд (Мартиаль 69).



"Уотфорд": Бахманн, Наварро, Сьерральта, Трост-Эконг (Уилмот 76), Масина (Нгакиа 58), Сарр (Сема 58), Чалоба (Филлипс 84), Хьюз, Синкернагель (Хунгбо 76), Педро, Грей.



Предупреждения: Туанзебе, Теллес — Сарр.



"Брентфорд" — "Мидлсбро" — 2:1 (1:0)



Голы: Дервишоглу 35, Годдос 64 — Фоларин 48.



"Хаддерсфилд" — "Плимут" — 2:3 (2:2)



Голы: Кричлоу 4, Роу 32 — Харди 24, Камара 42, Эдвардс 70.