Гвардиола: "Агуэро уникален"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал выпустить набирающего форму нападающего Серхио Агуэро в стартовом составе на воскресный матч Кубка Англии против "Бирмингема".

Вернувшись в строй после травм колена и задней поверхности бедра, пока Агуэро отметился лишь пятью появлениями на замену.



Однако состояние Серхио улучшается, и воскресенье 32-летний аргентинец впервые с октября появится в старте, чему Гвардиола несказанно рад.



"Только я сам знаю, как сильно мне его не хватает. Только посмотрите, как много качеств он проявляет при игре в штрафной площади. Серхио уникален".



"К сожалению, это была очень тяжелая травма, но важно, что его настрой исключителен — лучше чем, чем когда-либо прежде".



"Он важный для коллектива игрок, его невероятно любят здесь, и в последние 10-14 дней его колено очень хорошо реагировало на нагрузку. Это лучшая новость из возможных".



"Он выйдет в стартовом составе, а там посмотрим, сколько минут он проведет. Если он сможет сыграть 90 минут, то было бы замечательно, 60 минут или 30 минут — тоже замечательно. Важнее качество сыгранных минут".



"Будет замечательно, когда Серхио вернется в свою лучшую форму. Он сам так оптимистичен и говорит, что проведет хороший сезон и забьет много голов. Мы не хотим подвергать его давлению, но в большинстве матчей он нужен нам как нападающий", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.