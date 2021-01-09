"Арсенал" прошел "Ньюкасл" в Кубке Англии, сыграв 120 минут

"Арсенал" преодолел 3-й раунд Кубка Англии, только в экстра-таймах обеспечив себе победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0.

В первом тайме матча на "Эмирейтс" всю игру вели хозяева, тогда как "сороки" заперлись возле своей штрафной и не позволяли сопернику атаковать на скорости.



Второй тайм начался с убойного промаха нападающего гостей Энди Кэрролла, который просто не попал в ворота со считанных метров.



"Ньюкасл" хорошо начал вторую половину матча, но затем вновь закрылся и сосредоточился на сдерживании "Арсенала".



"Канониры" так и не смогли дожать своего соперника за 90 минут, а в компенсированное время едва не пропустили сами — Бернд Лено просто спас свою команду после удара Кэрролла.



В это же компенсированное время Эмиль Смит-Роу получил красную карточку за грубую игру, но после обращения к VAR рефери изменил цвет карточки на желтый. Это был важный момент, потому что именно Смит-Роу во втором экстра-тайме принес "Арсеналу" победу, пробив после скидки от Александра Лакасетта — 1:0. "Сороки" бросили играть и под занавес матча пропустили еще раз, позволив отличиться Пьер-Эмерику Обамеянгу — 2:0.



Среди прочих матчей, состоявшихся ранее днем, можно отметить первую в сезоне победу "Шеффилд Юнайтед", который на выезде одолел "Бристоль Роверс". А вот Сэму Эллардайсу пока не удается выиграть после своего прихода в "Вест Бромвич" — поражение в серии пенальти от "Блэкпула".



"Арсенал" — "Ньюкасл" — 2:0 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Смит-Роу 109, Обамеянг 117.



"Арсенал": Лено, Соареш (Мэйтланд-Найлс 120), Луис, Мари, Тирни, Эльнени, Уиллок (Джака 66), Пепе (Лакасетт 105), Виллиан (Сака 66), Нелсон (Смит-Роу 56), Обамеянг.



"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Мерфи 68), Ласселлс (Ритчи 45), Кларк, Дамметт, Хейден, Шон Лонгстафф, Хендрик, Альмирон (Йедлин 81), Жоэлинтон (Андерсон 81), Кэрролл (Гэйл 105).



Предупреждения: Соареш, Смит-Роу — Ласселлс, Кэрролл, Кларк, Хейден.



"Блэкпул" — "Вест Бромвич" — 2:2 (1:0) после экстра-таймов, победа "Блэкпула" по пенальти — 3:2



Голы: Ятес 41, Мадин 66 — Аджайи 52, Перейра 80 (пен).



"Бристоль Роверс" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:3 (1:1)



Голы: Килгур 21, Эмер 62 — Дей 6 (авт), Берк 59, Богл 63.



"Бернли" — "МК Донс" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Бернли" по пенальти — 4:3



Голы: Выдра 90 — Джером 29.



"Куинз Парк Рейнджерс" — "Фулхэм" — 0:2 (0:2) после экстра-таймов



Голы: Декордова-Рид 104, Кебано 105.



"Стоук" — "Лестер" — 0:4 (0:1)



Голы: Джастин 34, Олбрайтон 59, Перес 79, Барнс 81.



"Блэкберн" — "Донкастер" — 0:1 (0:1)



Гол: Ричардс 42.



"Эксетер" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:2 (0:1)



Голы: Рич 27, Патерсон 90.



"Борнмут" — "Олдхэм" — 4:1 (1:1)



Голы: Брукс 43, Рикельме 49, Кинг 74, 86 — Бахамбула 45 (пен).



"Стивенэйдж" — "Суонси" — 0:2 (0:1)



Голы: Рутледж 7, Дьекереш 50.



"Уикомб" — "Престон" — 4:1 (3:1)



Голы: Оньединма 3, Якобсен 9 (пен), Найт 25, Сэмюэл 82 — Риис Якобсен 43 (пен).