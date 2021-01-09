"Арсенал" прошел "Ньюкасл" в Кубке Англии, сыграв 120 минут
"Арсенал" преодолел 3-й раунд Кубка Англии, только в экстра-таймах обеспечив себе победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0.
В первом тайме матча на "Эмирейтс" всю игру вели хозяева, тогда как "сороки" заперлись возле своей штрафной и не позволяли сопернику атаковать на скорости.
Второй тайм начался с убойного промаха нападающего гостей Энди Кэрролла, который просто не попал в ворота со считанных метров.
"Ньюкасл" хорошо начал вторую половину матча, но затем вновь закрылся и сосредоточился на сдерживании "Арсенала".
"Канониры" так и не смогли дожать своего соперника за 90 минут, а в компенсированное время едва не пропустили сами — Бернд Лено просто спас свою команду после удара Кэрролла.
В это же компенсированное время Эмиль Смит-Роу получил красную карточку за грубую игру, но после обращения к VAR рефери изменил цвет карточки на желтый. Это был важный момент, потому что именно Смит-Роу во втором экстра-тайме принес "Арсеналу" победу, пробив после скидки от Александра Лакасетта — 1:0. "Сороки" бросили играть и под занавес матча пропустили еще раз, позволив отличиться Пьер-Эмерику Обамеянгу — 2:0.
Среди прочих матчей, состоявшихся ранее днем, можно отметить первую в сезоне победу "Шеффилд Юнайтед", который на выезде одолел "Бристоль Роверс". А вот Сэму Эллардайсу пока не удается выиграть после своего прихода в "Вест Бромвич" — поражение в серии пенальти от "Блэкпула".
"Арсенал" — "Ньюкасл" — 2:0 (0:0) после экстра-таймов
Голы: Смит-Роу 109, Обамеянг 117.
"Арсенал": Лено, Соареш (Мэйтланд-Найлс 120), Луис, Мари, Тирни, Эльнени, Уиллок (Джака 66), Пепе (Лакасетт 105), Виллиан (Сака 66), Нелсон (Смит-Роу 56), Обамеянг.
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Мерфи 68), Ласселлс (Ритчи 45), Кларк, Дамметт, Хейден, Шон Лонгстафф, Хендрик, Альмирон (Йедлин 81), Жоэлинтон (Андерсон 81), Кэрролл (Гэйл 105).
Предупреждения: Соареш, Смит-Роу — Ласселлс, Кэрролл, Кларк, Хейден.
"Блэкпул" — "Вест Бромвич" — 2:2 (1:0) после экстра-таймов, победа "Блэкпула" по пенальти — 3:2
Голы: Ятес 41, Мадин 66 — Аджайи 52, Перейра 80 (пен).
"Бристоль Роверс" — "Шеффилд Юнайтед" — 2:3 (1:1)
Голы: Килгур 21, Эмер 62 — Дей 6 (авт), Берк 59, Богл 63.
"Бернли" — "МК Донс" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Бернли" по пенальти — 4:3
Голы: Выдра 90 — Джером 29.
"Куинз Парк Рейнджерс" — "Фулхэм" — 0:2 (0:2) после экстра-таймов
Голы: Декордова-Рид 104, Кебано 105.
"Стоук" — "Лестер" — 0:4 (0:1)
Голы: Джастин 34, Олбрайтон 59, Перес 79, Барнс 81.
"Блэкберн" — "Донкастер" — 0:1 (0:1)
Гол: Ричардс 42.
"Эксетер" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:2 (0:1)
Голы: Рич 27, Патерсон 90.
"Борнмут" — "Олдхэм" — 4:1 (1:1)
Голы: Брукс 43, Рикельме 49, Кинг 74, 86 — Бахамбула 45 (пен).
"Стивенэйдж" — "Суонси" — 0:2 (0:1)
Голы: Рутледж 7, Дьекереш 50.
"Уикомб" — "Престон" — 4:1 (3:1)
Голы: Оньединма 3, Якобсен 9 (пен), Найт 25, Сэмюэл 82 — Риис Якобсен 43 (пен).
09.01.2021 23:00
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Последние комментарии:
Байи заебал.
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с Победой Пушкари.
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Идёт 2021 год, а дауны по типу безвиза и остальной отсталой делегации фапла подтирают жеппу бумагой, а не подмывают с биде.
(ответить)
ладно поцаны. Понял ваши мнения, походу реально корона. Завтра утрок схожу в магаз( с кассами самообслуживая), накуплю себе всякой блевотной хуйни типо сельдерея, шпината, моркови и буду их себе с отвареной корицой делать, пока ниче не чую. Заодно похудею хоть. Если выживу будет плюсом.
Пока инфа по болезни такая. может кому нибудь пригодитcя:
1) Заразили меня на 90% на новый год. Прямо с 31 на 1.
2) Первые симптому почувствовал позавчера. Просто заложило нос. Думал простыл
3) Вчера начало казаться что еда стала какой то пресной. Ни такой как раньше. Чтобы почувствовать запах духов нужно было их из флакона на руку напшикать.
4) Сегодня попшикал нозального спрея. Вроде носом начал дышать, но вообще нихуй не чую теперь. Пол флакона духов на ватку вылил и нихуя.
Буду дальше держать вкурсе, Если не буду отписываться больше чем 2 дня, то значит умер.
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http://liveonscore.tv/soccer-streams/england-fa-cup/manchester-united-vs-watford/
норм 1080 кому надо
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А что манки то погорели на правду ? М ? На то что манки шлюхи подзаборные ? М ?
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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Олегу пора задуматься о стандартах, оборону в любых сочетаниях при них ебут. Наймите уже тренера по ним нормального, жмутся как бичи.
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полуфинальтед идет победной тропой до своей любимой стадии турнира
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Пиздец, пропало нахуй обоняние. Просто мир не пахнет ничем. При этом нос засожен, но не сильно. И отличаю вкус еды на уровне это сладное, а это соленое.
Походу пизда мне. Как думаете, какая вероятность, что это не ковидла?
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Наконец-то комбинации Арсенала. Наконец хоть у одной команды апл можно посмотреть на игру и не хотеть выключить телик
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Му му сегодня отсосет и сольёт КА ? Как думаете ?
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фаст гол подъехал:)
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roberto-89
Наизайше это хрен сосешь маленькая моя ухихихихихихи
Источник: http://fapl.ru/posts/83345/?c=1
советы от колбасника
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Чё с ебалом, псы?
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Смит Роу будущий Де Брюне,скриньте сучки
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С победой канониры! Отличное завершение вечера! :)
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Скотти красава.
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Касл жалко ) арс0 не заслужил победу , надо было удалить педика ((
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Отскочили незаслуженно.
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