Шакири рад вернуться на поле

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири поделился своей радостью от возвращения на футбольное поле.

Накануне Шакири помог "Ливерпулю" разгромить "Астон Виллу" в Кубке Англии со счетом 1:4, сыграв полчаса после своего появления на замену и отдав две результативные передач.



Это был всего лишь восьмой матч Джердана в нынешнем сезоне, и 29-летний швейцарец рад, что он снова может приносить пользу команде.



"Я здоров и снова в строю. Я хорошо себя чувствую и готов играть".



"Я предвкушаю предстоящие матчи и вторую половину сезона. Я постараюсь помочь команде многого достичь. Я в предвкушении".



"Будучи травмированным, ты не можешь помогать команде, и это расстраивает. Это вполне нормальное чувство. Ты сидишь дома, наблюдаешь за своими партнерами по команде по телевизору и хочешь быть рядом с ними. Однако это часть футбола, часть жизни".



"Я упорно трудился над возвращением в строй, поэтому я очень рад снова быть с командой. Если я буду играть, то буду стараться помогать команде выигрывать матчи, потому что это самое важное для нас в данный момент. Я стараюсь быть полезным", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".