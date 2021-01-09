Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму лодыжки на разминке перед матчем Кубка Англии против "Ньюкасла".

Мартинелли, лишь недавно вернувшийся в строй после перенесенной летом операции на левом колене, должен был выйти в стартовом составе "канониров" на субботний матч.



Однако во время разминки на поле "Эмирейтс", без контакта с кем-либо из партнеров по команде, Габриэль неудачно подвернул свою левую лодыжку.



Двое физиотерапевтов сразу же бросились оказывать первую помощь Мартинелли, а главному тренеру Микелю Артете пришлось отдать место 19-летнего бразильца в старте Рису Нелсону.



