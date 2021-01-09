Мартинелли получил травму лодыжки на разминке
Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму лодыжки на разминке перед матчем Кубка Англии против "Ньюкасла".
Мартинелли, лишь недавно вернувшийся в строй после перенесенной летом операции на левом колене, должен был выйти в стартовом составе "канониров" на субботний матч.
Однако во время разминки на поле "Эмирейтс", без контакта с кем-либо из партнеров по команде, Габриэль неудачно подвернул свою левую лодыжку.
Двое физиотерапевтов сразу же бросились оказывать первую помощь Мартинелли, а главному тренеру Микелю Артете пришлось отдать место 19-летнего бразильца в старте Рису Нелсону.
Pain, nothing but pain https://t.co/zcftrZ8AwS pic.twitter.com/7Ze8uTzbop— #14 (@AFCTempo) January 9, 2021
09.01.2021 21:00
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На ровном месте травма.
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зае6ись. ой как зае6ись)
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