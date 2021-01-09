"Челси" готов побороться за Упамекано

Дайо Упамекано "Челси" готов вступить в борьбу за центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано следующим летом.

Следующим летом Упамекано будет крайне лакомой целью на трансферном рынке ввиду того, что в его контракте станет активен пункт об отступных в размере около 40 миллионов фунтов.

По информации Daily Mail, "Челси" стал очередным клубом, обозначившим свой интерес к Дайо, среди прочих претендентов на которого называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона" и "Бавария".

"РБ Лейпциг" мог бы попробовать продать 22-летнего француза уже в этом месяце, по более высокой цене, чем 40 млн. фунтов, однако клуб Бундеслиги не готов лишиться своего ключевого игрока посреди сезона, особенно в преддверии плей-офф Лиги Чемпионов.

Интерес "Челси" к Упамекано обусловлен тем, что главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Антонио Рюдигере, Андреасе Кристенсене, Фикайо Томори и хочет добавить более серьезного конкурента для Тиаго Силвы и Курта Зума в центре обороны.


Метки РБ Лейпциг, Упамекано, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 09.01.2021 20:38 # jirrort
    Оставим гейклубу арсАналу этого нигера,они таких любят :)

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  2. chebrec 09.01.2021 20:05 # chebrec
    Очередной мавр в стане аристократов.

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