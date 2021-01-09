Лэмпард: "Я бы мог сидеть на телевидении и делать работу попроще"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выбрал бы для себя занятие попроще, если бы его пугала сложность тренерской работы.

Лэмпард оказался под серьезным давлением после четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги. Однако Фрэнк не боится проблем, а мнение о том, что он недостаточно опытен как тренер, считает ошибочным.



"Я очень уверен в том, что я делаю, и мне все равно, когда люди говорят, что я в этой профессии только два с половиной года. Я играю в футбол с момента, как научился ходить, я выступал на профессиональном уровне около 20 лет, и в течение этого времени я старался учиться так же сильно, как и сейчас".



"Мне не нравится поигрывать матчи. В понедельник я был расстроен, потому что мы проиграли команде, которая оказалась лучше нас в день матча. Во вторник я проснулся с намерением стать лучше. Только так я смотрю на вещи".



"Если бы я не хотел этих испытаний, я бы сидел на телевидении и делал бы работу попроще. Я бы мог быть экспертом, комментировать уже случившиеся вещи и говорить, что пожелаю. Но я не хочу этого".



"Также я не хочу рассуждать о вещах с приставкой "если"... В данный момент меня волнует лишь подготовка команды к "Моркаму", — цитирует Лэмпарда The Guardian.