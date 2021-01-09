Лэмпард: "Я бы мог сидеть на телевидении и делать работу попроще"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выбрал бы для себя занятие попроще, если бы его пугала сложность тренерской работы.

Лэмпард оказался под серьезным давлением после четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги. Однако Фрэнк не боится проблем, а мнение о том, что он недостаточно опытен как тренер, считает ошибочным.

"Я очень уверен в том, что я делаю, и мне все равно, когда люди говорят, что я в этой профессии только два с половиной года. Я играю в футбол с момента, как научился ходить, я выступал на профессиональном уровне около 20 лет, и в течение этого времени я старался учиться так же сильно, как и сейчас".

"Мне не нравится поигрывать матчи. В понедельник я был расстроен, потому что мы проиграли команде, которая оказалась лучше нас в день матча. Во вторник я проснулся с намерением стать лучше. Только так я смотрю на вещи".

"Если бы я не хотел этих испытаний, я бы сидел на телевидении и делал бы работу попроще. Я бы мог быть экспертом, комментировать уже случившиеся вещи и говорить, что пожелаю. Но я не хочу этого".

"Также я не хочу рассуждать о вещах с приставкой "если"... В данный момент меня волнует лишь подготовка команды к "Моркаму", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 19:00

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  1. januzaj00 09.01.2021 19:02 # januzaj00
    Норм ща поссал на карру. Но вангую что через годик уже будет сидеть на тв

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