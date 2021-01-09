Сульшер обеспокоен тем, как МЮ обороняется при стандартах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что обеспокоен оборонительной игрой своей команды при стандартных положениях.

В минувшую среду "Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, пропустив по голу после штрафного и углового в исполнении "Манчестер Сити" (0:2).



В этом сезоне Премьер-Лиги только "Лидс", "Лестер" и "Шеффилд Юнайтед" пропустили после стандартов голов больше, чем "красные дьяволы", и это заставляет Сульшера ломать голову.



"Это нечто, на что мы обратили внимание и что нам нужно улучшить. Когда мы проигрываем борьбу при первом контакте, нас наказывают довольно серьезно и чаще, чем кого-либо еще".



"Мы довольно хороши при первом контакте и в ситуациях, когда нужно вынести мяч, но когда мы этого не делаем, то пропускаем слишком много голов".



"Думаю, статистика подтвердит, что мы пропустили большое количество голов, когда не совершали первого контакта. Это, конечно, тревожит".



"Когда ты очень хорошо обороняешься при открытой игре и не даешь сопернику множества шансов, ты будешь расстроен, теряя концентрацию при стандартах. Я говорил об этом еще после "Манчестер Сити".



"Это часть футбола. Как я уже сказал, у нас хорошая статистика выигранных первых мячей, но когда мы их проигрываем, то кажется, что мы пропускаем каждый такой раз", — цитирует Сульшера The Telegraph.