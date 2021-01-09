"Эвертон" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединился "Эвертон", которому потребовалось 120 минут, чтобы одержать победу 2:1 над "Ротерхэмом".

Несмотря на то, что "ириски" вышли довольно сильным составом и усилиями Дженка Тосуна забили быстрый гол, "Ротерхэм" не выпал из игры, а в начале второго тайма даже сравнял счет.



Предпоследняя команда Чемпионшипа смогла перевести игру в экстра-таймы, но там "Эвертон" доказал свое превосходство с помощью гола Абдулая Дукуре — 2:1.



"Эвертон" — "Ротерхэм" — 2:1 (1:0) после экстра-таймов



Голы: Тосун 9, Дукуре 93 — Олосунде 56.



"Борэм Вуд" — "Миллуолл" — 0:2 (0:1)



Голы: Зохоре 31, Хатчинсон 74.



"Лутон" — "Рединг" — 1:0 (1:0)



Гол: Монкур 30.



"Норвич" — "Ковентри" — 2:0 (2:0)



Голы: Маклин 6, Хьюгилл 77.



"Ноттингем Форест" — "Кардифф" — 1:0 (1:0)



Гол: Тэйлор 3.



"Чорли" — "Дерби" — 2:0 (1:0)



Голы: Холл 10, Калвели 84.