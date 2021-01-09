Сульшер рассказал об "особых качествах" Диалло

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал об особых качествах, которыми обладает его новичок Амад Диалло.

На текущей неделе "Юнайтед" завершил приобретение Диалло у "Аталанты" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов. Ожидается, что 18-летний вингер сразу вольется в первую команду "красных дьяволов".



По словам Сульшера, его клуб хорошо изучил Диалло, прежде чем тратить такого рода деньги. Оле Гуннар описывает ивуарийца как не по годам зрелого игрока и большого универсала.



"Он молодой парень, которого мы отслеживали несколько лет. Мы видели его игру в Юношеской лиге УЕФА. Конечно, он обладает особыми качествами".



"У него очень хороший баланс, он очень хорошо читает игру, и он выглядит очень зрелым при принятии решений для столь молодого парня. Мы в восторге от того, что продолжим его развивать".



"Конечно, мы понимаем, что он должен многому научиться. Кроме того, он оказался в новой стране и столкнулся с новым стилем футбола. Поэтому мы должны быть терпеливы с ним".



"Думаю, он комфортно себя чувствует на различных позициях. Наверное, чаще всего он играет правого вингера, смещаясь в центр".



"Но, опять же, в Лиге Чемпионов за "Аталанту" он играл слева, смещаясь в центр и двигаясь по краю, так что мы можем использовать его на различных позициях. Давайте дадим ему время, чтобы освоиться в Англии, и я надеюсь, скоро мы увидим его в деле", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".