Сульшер рассказал об "особых качествах" Диалло

Амад Диалло Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал об особых качествах, которыми обладает его новичок Амад Диалло.

На текущей неделе "Юнайтед" завершил приобретение Диалло у "Аталанты" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов. Ожидается, что 18-летний вингер сразу вольется в первую команду "красных дьяволов".

По словам Сульшера, его клуб хорошо изучил Диалло, прежде чем тратить такого рода деньги. Оле Гуннар описывает ивуарийца как не по годам зрелого игрока и большого универсала.

"Он молодой парень, которого мы отслеживали несколько лет. Мы видели его игру в Юношеской лиге УЕФА. Конечно, он обладает особыми качествами".

"У него очень хороший баланс, он очень хорошо читает игру, и он выглядит очень зрелым при принятии решений для столь молодого парня. Мы в восторге от того, что продолжим его развивать".

"Конечно, мы понимаем, что он должен многому научиться. Кроме того, он оказался в новой стране и столкнулся с новым стилем футбола. Поэтому мы должны быть терпеливы с ним".

"Думаю, он комфортно себя чувствует на различных позициях. Наверное, чаще всего он играет правого вингера, смещаясь в центр".

"Но, опять же, в Лиге Чемпионов за "Аталанту" он играл слева, смещаясь в центр и двигаясь по краю, так что мы можем использовать его на различных позициях. Давайте дадим ему время, чтобы освоиться в Англии, и я надеюсь, скоро мы увидим его в деле", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Диалло, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. rashford39 09.01.2021 17:13 # rashford39
    Амад Диалло еще покажет Хаверцу и Вернеру как играть в АПЛ

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  2. mancunia-planet 09.01.2021 17:09 # mancunia-planet
    удачи

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