Мартинелли вспомнил, как несколько раз приезжал в МЮ

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли вспомнил, как несколько раз приезжал на просмотр в "Манчестер Юнайтед".

Мартинелли добился больших успехов после своего перехода в "Арсенал" из "Итуано" летом 2019, забив 10 голов в прошлом сезоне.



Однако карьера 19-летнего бразильца могла бы сложиться иначе, если бы "Юнайтед" решился подписать его юниором.



"На протяжении трех или четырех лет я проходил практику в "Манчестер Юнайтед". Обычно я приезжал в Англию в середине года на 15-20 дней".



"То был замечательный опыт, потому что я смог узнать, как европейские игроки ведут себя, как они обороняются, как они атакуют, насколько они быстры в своей игре".



"Я значительно прибавлял, а затем возвращался в Бразилию, всегда стараясь застолбить за собой место в команде. Я мечтал выступать в Европе, и та практика в Англии помогла мне исполнить свою мечту", — сообщил Мартинелли Daily Mail.