Моуриньо заинтересован в Милитао

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо проявляет интерес к защитнику "Реала" Эдеру Милитао.

В 2019 году "Реал" пригласил Милитао из "Порту" за 43 миллиона фунтов, однако эта покупка себя совершенно не оправдала.



В прошлом сезоне Эдер сыграл 15 матчей за "Реал" в Ла Лиге, а в этом — лишь три во всех соревнованиях, угодив в опалу к своему главному тренеру Зинедину Зидану после перенесенной в начале ноября коронавирусной болезни.



"Шпоры" проявляли интерес к Милитао еще во время летнего трансферного окна, и Моуриньо чувствует, что ему по силам вернуть карьеру 22-летнего бразильца в колею.



AS ожидает, что "Реал" не будет стоять на пути у Милитао, но захочет отбить большую часть своих инвестиций в защитника.