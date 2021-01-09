"Брайтон" сделал предложени по Кайседо

"Брайтон" предложил 4.5 миллиона фунтов за полузащитника "Индепендьенте дель Валье" и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

На протяжении последних недель пресса упорно сватала Кайседо в "Манчестер Юнайтед". Также Мойсес интересен "Челси", "Вест Хэму", "Эвертону" и "Ньюкаслу".



Однако Daily Mail утверждает, что в фавориты борьбы за 19-летнего эквадорца вышел "Брайтон", сделав официальное предложение "Индепендьенте дель Валье".



"Чайки" надеются, что их коллеги из Эквадора ответят на выдвинутое предложение уже в этот уикенд, а значит переезд в Премьер-Лигу Кайседо, которого на родине называют "наполовину Погба, наполовину Канте", может случиться в ближайшие дни.