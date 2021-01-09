Хазенхюттль — один из пяти кандидатов "Челси" на замену Лэмпарду

"Челси" рассматривает Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона" в качестве одного из пяти кандидатов на замену своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

Четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги заставили "Челси" всерьез задуматься о расставании с Лэмпардом и о том, кто может заменить Фрэнка — прямо сейчас или в конце сезона.



Как сообщает Daily Mail, в предварительном шорт-листе "синих" на замену Лэмпарду доминируют специалисты, поработавшие или до сих пор работающие в Бундеслиге.



На "Стэмфорд Бридж" понимают, что Хазенхюттль не покинет "Саутгемптон" посреди сезона, так что "синие" не рассматривают Ральфа в качестве временщика и готовы запастись терпением, чтобы пригласить 53-летнего австрийца по окончании кампании, если Лэмпард так и не выправит ситуацию.



Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн — еще один специалист, которого высоко ценят в "Челси", но который недоступен для приглашения в настоящий момент.



А вот Массимилиано Аллегри, Ральфа Рангика и уволенного из ПСЖ Томаса Тухеля "синие" могут позвать уже сейчас.