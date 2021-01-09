Моуриньо поучаствует в лотерее "Марина"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил, что поучаствует в лотерее, которую организует "Марин" в преддверии матча против его команды.

В воскресенье "Марин", будучи представителем восьмого дивизиона, проведет важнейший матч в истории своего клуба, сыграв против "Тоттенхэма" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

"Марин" решил использовать этот шанс для пополнения клубного бюджета, сильно пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Мерсисайдцы организовали специальную лотерею, где главный приз — это возможность занять место главного тренера на один из предсезонных товарищеских матчей.

Моуриньо в этом тоже решил поучаствовать, хотя и понимает, что забрать приз в случае своей победы не сможет.

"Я куплю билет-другой. Если я выиграю, я вряд ли смогу получить приз, потому что у нас есть свой предсезонный период. Не думаю, что обстоятельства позволят мне сделать это. Однако сам смысл лотереи убеждает меня поучаствовать в ней", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Кубок Англии, Марин, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 09.01.2021 12:37 # januzaj00
    Ждём Моура тренером ливера, как этого хотел сасидж и ларго

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  2. electric 09.01.2021 12:11 # electric
    Вот будет орево, если чмоу поставит дабл-декер против Марина. А если ещё и не победит...

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