Гендузи может вернуться в "Арсенал" в январе
"Арсенал" может отозвать полузащитника Маттео Гендузи из аренды в "Герте".
Напомним, Гендузи угодил в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете после своего безобразного поведения в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне.
На этот сезон Маттео был отправлен в "Герту", где пока выглядит очень достойно, и в Берлине опасаются, что теперь "канониры" воспользуются своим правом и досрочно вернут 21-летнего француза.
"Арсенал" может отозвать Гендузи как для борьбы за место в основе, так и для последующей продажи, чтобы пополнить свой трансферный бюджет.
Как сообщает Bild, "Герта" уже начала готовиться к расставанию с Гендузи, присмотрев Янника Герхардта из "Вольфсбурга" на замену Маттео.
09.01.2021 11:00
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