Гендузи может вернуться в "Арсенал" в январе

"Арсенал" может отозвать полузащитника Маттео Гендузи из аренды в "Герте".

Напомним, Гендузи угодил в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете после своего безобразного поведения в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне.



На этот сезон Маттео был отправлен в "Герту", где пока выглядит очень достойно, и в Берлине опасаются, что теперь "канониры" воспользуются своим правом и досрочно вернут 21-летнего француза.



"Арсенал" может отозвать Гендузи как для борьбы за место в основе, так и для последующей продажи, чтобы пополнить свой трансферный бюджет.



Как сообщает Bild, "Герта" уже начала готовиться к расставанию с Гендузи, присмотрев Янника Герхардта из "Вольфсбурга" на замену Маттео.