Синклер: "Стоунс и Диаш напоминают мне Видича и Фердинанда"

Бывший вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер признался, что центральные защитники Джон Стоунс и Рубен Диаш напоминают ему легендарную связку "Манчестер Юнайтед" из Неманьи Видича и Рио Фердинанда.

В предыдущие сезоны "Сити" всегда славился своей атакующей игрой, но в нынешней кампании "горожане" в первую очередь выделяются надежной обороной, пропустив меньше всех в Премьер-Лиге — только 13 голов в 15 матчах.



Это стало возможно благодаря тому, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола нащупал наиболее подходящее сочетание центральных защитников, и Синклер восхищается взаимодействием Стоунса, которого многие успели списать со счетов, с португальским новичком команды.



"Их связка проявляет себя выдающимся образом. Они двое напоминают мне, когда вместе играли Видич и Рио, между которыми была эта химия и эти отношения, построенные на взаимном уважении. У них то же самое".



"Кажется, что они очень хорошо дополняют друг друга. Стоунсу нравится играть головой, Рубен Диаш хорошо командует партнерами по команде".



"А статистика Джона Стоунса... Его точность передач составляет 93.4 процента — он лучший в лиге. В этом сезоне он сыграл 10 матчей: девять побед, одна ничья и ноль поражений. Когда его не было в стартовом составе, они сыграли 15 матчей: восемь побед, пять ничьих, два поражения".



"Кажется, словно его черная полоса сменилась белой. У него был сложный период, он оказывался в газетных заголовках по неправильным поводам, он перестал попадать в состав сборной Англии. Однако он собрался и вернул свою жизнь и свою карьеру в колею".



"Когда "Сити" покупал его, все мы знали, что у него есть потенциал играть таким образом, и сейчас, как мне кажется, он играет в лучший футбол в карьере", — сообщил Синклер talkSPORT.