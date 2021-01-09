Брюс высказался за остановку сезона
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что с точки зрения морали было бы правильно остановить этот футбольный сезон.
Из-за вспышек коронавируса внутри клубов уже более 60 матчей были отложены или отменены в этом сезоне. При этом ситуация с количеством инфицированных только усугубляется.
Брюс, чей клуб ранее в этом сезоне закрывал свою тренировочную базу из-за вспышки COVID-9, осознает финансовые последствия, но все равно предпочел бы отсидеться дома, пока ситуация не утихнет.
"Двое наших игроков были очень, очень сильно больны, а двух наших сотрудников едва не госпитализировали".
"В финансовом плане будет правильно продолжать играть, но с моральной точки зрения это, наверное, неправильно".
"Я понимаю, что люди хотят смотреть футбол, но мы уязвимы, как и все остальные".
"Это довольно невероятно, с какой скоростью коронавирус проник и распространился внутри нашего клуба. Сложно его сдержать и остановить, и в результате люди заболевают", — цитирует Брюса talkSPORT.
09.01.2021 09:00
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