Брюс высказался за остановку сезона

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что с точки зрения морали было бы правильно остановить этот футбольный сезон.

Из-за вспышек коронавируса внутри клубов уже более 60 матчей были отложены или отменены в этом сезоне. При этом ситуация с количеством инфицированных только усугубляется.



Брюс, чей клуб ранее в этом сезоне закрывал свою тренировочную базу из-за вспышки COVID-9, осознает финансовые последствия, но все равно предпочел бы отсидеться дома, пока ситуация не утихнет.



"Двое наших игроков были очень, очень сильно больны, а двух наших сотрудников едва не госпитализировали".



"В финансовом плане будет правильно продолжать играть, но с моральной точки зрения это, наверное, неправильно".



"Я понимаю, что люди хотят смотреть футбол, но мы уязвимы, как и все остальные".



"Это довольно невероятно, с какой скоростью коронавирус проник и распространился внутри нашего клуба. Сложно его сдержать и остановить, и в результате люди заболевают", — цитирует Брюса talkSPORT.