Брюс высказался за остановку сезона

Стив Брюс Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что с точки зрения морали было бы правильно остановить этот футбольный сезон.

Из-за вспышек коронавируса внутри клубов уже более 60 матчей были отложены или отменены в этом сезоне. При этом ситуация с количеством инфицированных только усугубляется.

Брюс, чей клуб ранее в этом сезоне закрывал свою тренировочную базу из-за вспышки COVID-9, осознает финансовые последствия, но все равно предпочел бы отсидеться дома, пока ситуация не утихнет.

"Двое наших игроков были очень, очень сильно больны, а двух наших сотрудников едва не госпитализировали".

"В финансовом плане будет правильно продолжать играть, но с моральной точки зрения это, наверное, неправильно".

"Я понимаю, что люди хотят смотреть футбол, но мы уязвимы, как и все остальные".

"Это довольно невероятно, с какой скоростью коронавирус проник и распространился внутри нашего клуба. Сложно его сдержать и остановить, и в результате люди заболевают", — цитирует Брюса talkSPORT.


Метки Брюс, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 09:00

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