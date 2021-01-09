Сульшер объяснил Ван де Беку, как сильно того ценит

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поговорил с полузащитником Донни Ван де Беком о важности того для команды.

После своего трансфера из "Аякса" в летнее трансферное окно Ван де Бек сыграл 20 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги выходил в старте только дважды.



В прессе уже поползли слухи, что Донни может покинуть "Олд Траффорд" в январе. Сульшеру даже пришлось поговорить с 23-летним голландцем, чтобы тот прогнал от себя соответствующие мысли.



"Я уже так много раз отвечал на этот вопрос. Есть так много примеров, когда игрокам, классным игрокам, требовалось немного времени. У нас у самих были такие примеры, как и в других клубах. Иногда тебе требуется время".



"Ты не ожидаешь, что люди, которым он небезразличен и которые желают ему лучшего, будут молчать".



"Донни сыграет завтра (против "Уотфорда" в Кубке Англии). Это очередной шанс для него, и да, я поговорил с ним, заверив его и объяснив ему, как сильно мы ценим его".



"Так что он сыграет завтра, и это хорошая возможность для него напомнить о себе", — цитирует Сульшера Sky Sports.