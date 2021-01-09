"Ливерпуль" помогает "Марину" подготовиться к "Тоттенхэму"

В преддверии матча Кубка Англии против "Тоттенхэма" "Марин" получил досье на соперника от своих соседей из "Ливерпуля".

В воскресенье полупрофессиональному "Марину" из восьмого английского дивизиона предстоит сыграть дома против "Тоттенхэма" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



Проявляя мерсисайдскую солидарность, "Ливерпуль" направил "Марину" видеозаписи и аналитику насчет "шпор".



Кроме того, "Ливерпуль" и "Эвертон" предоставили скромному соседу свои тренировочные поля, поскольку собственное тренировочное поле "Марина" оказалось непригодно для занятий.



"Мы хорошо готовы — настолько, насколько это только возможно для частичной занятости. При помощи "Ливерпуля" я изучил кучу аналитики".



"Они дали нам доступ к записям матчей, чего мы не смогли бы сделать сами. Мы смотрим многие матчи Премьер-Лиги в прямом эфире, но у нас нас нет скаутской сети или программного обеспечения, чтобы анализировать и записывать видео".



"Они прислали нам записи, чтобы мы смогли изучить их".



"Наше поле, где мы должны были тренироваться вчера, обледенело, а досуговые центры, где мы обычно могли бы провести тренировку, оказались закрыты из-за локдауна".



"Мы благодарны "Эвертону", который в последнюю минуты пригласил нас провести тренировку на их базе, а также благодарны "Ливерпулю", который пустил нас тренироваться завтра", — цитирует главного тренера "Марина" Нила Янга Daily Mail.