"Ливерпуль" разгромил молодежный состав "Виллы" в Кубке Англии

Удивив в первом тайме, "Ливерпуль" все же преодолел сопротивление молодежного состава "Астон Виллы" и, одержав победу со счетом 1:4, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

"Многие из этих парней настолько молоды, что сегодня на "Вилла Парк" их подвозили их мамы и папы", — так прокомментировал сугубо молодежный состав "Виллы" исполнительный директор клуба Кристиан Парслоу.



Молодежь "Виллы" не продержалась и четырех минут. Кертис Джонс навесил с правого фланга, а открывшийся меж двух защитников Садио Мане головой переправил мяч в ворота — 0:1.



А вот дальше дело у "Ливерпуля" как-то не пошло. "Красные", конечно, имели тотальное игровое преимущество, практически не отдавая мяч, однако домашняя команда стойко держалась.



Под занавес первого тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Нерасторопность обороны гостей позволила 17-летнему Луи Бэрри убежать в прорыв и реализовать выход один на один с голкипером — 1:1.



"Вилланы" героически продержались почти час, но затем все встало на свои места, потому что "красные" забили три гола в течение всего пяти минут. Сперва Такуми Минамино отбросил мяч под удар Джорджиньо Вейналдуму — 1:2. После этого Мане вновь показал свое умение играть головой — 1:3. И, наконец, Мохамед Салах развернулся в штрафной на 180 градусов и закатил снаряд в ворота — 1:4.



На этом игра была сделана. "Астон Вилла" ожидаемо вылетела из Кубка Англии, но все равно сделала это достойно.



В другом матче этого вечера "Вулверхэмптон" одержал минимальную победу над "Кристал Пэлас" благодаря пушечному удару Адамы Траоре с линии штрафной площади.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль" — 1:4 (1:1)



Голы: Бэрри 41 — Мане 4, 63, Вейналдум 60, Салах 65.



"Астон Вилла": Оноди, Бридж, Реван, Уолкер (Эдвард Роу 75), Каллум Роу (Свинкелс 75), Крисене (Янг 61), Бэрри, Кеслер, Силла, Райхи (Сохна 65), Богард (Линдли 66).



"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер, Хендерсон (Алькантара 45), Вейналдум, Джонс (Фирмино 61), Мане (Ориги 74), Минамино (Шакири 61), Салах (Окслейд-Чемберлен 74).



Предупреждение: Джонс.



"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)



Гол: Траоре 35.



"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Дендонкер (Хувер 85), Невеш, Траоре (Гиббс-Уайт 69), Моутиньо, Нету, Силва (Кутроне 78).



"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Томкинс, Сако (Куяте 45), Ван Анхольт, Айю, Ридевалд, Маккарти (Митчелл 70), Эзе, Бентеке (Заха 70), Батшуайи (Таунсенд 85).



Предупреждения: Аит-Нури, Гиббс-Уайт — Маккарти.