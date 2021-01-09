"Ливерпуль" разгромил молодежный состав "Виллы" в Кубке Англии

Ливерпуль Удивив в первом тайме, "Ливерпуль" все же преодолел сопротивление молодежного состава "Астон Виллы" и, одержав победу со счетом 1:4, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

"Многие из этих парней настолько молоды, что сегодня на "Вилла Парк" их подвозили их мамы и папы", — так прокомментировал сугубо молодежный состав "Виллы" исполнительный директор клуба Кристиан Парслоу.

Молодежь "Виллы" не продержалась и четырех минут. Кертис Джонс навесил с правого фланга, а открывшийся меж двух защитников Садио Мане головой переправил мяч в ворота — 0:1.

А вот дальше дело у "Ливерпуля" как-то не пошло. "Красные", конечно, имели тотальное игровое преимущество, практически не отдавая мяч, однако домашняя команда стойко держалась.

Под занавес первого тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Нерасторопность обороны гостей позволила 17-летнему Луи Бэрри убежать в прорыв и реализовать выход один на один с голкипером — 1:1.

"Вилланы" героически продержались почти час, но затем все встало на свои места, потому что "красные" забили три гола в течение всего пяти минут. Сперва Такуми Минамино отбросил мяч под удар Джорджиньо Вейналдуму — 1:2. После этого Мане вновь показал свое умение играть головой — 1:3. И, наконец, Мохамед Салах развернулся в штрафной на 180 градусов и закатил снаряд в ворота — 1:4.

На этом игра была сделана. "Астон Вилла" ожидаемо вылетела из Кубка Англии, но все равно сделала это достойно.

В другом матче этого вечера "Вулверхэмптон" одержал минимальную победу над "Кристал Пэлас" благодаря пушечному удару Адамы Траоре с линии штрафной площади.

"Астон Вилла" — "Ливерпуль" — 1:4 (1:1)

Голы: Бэрри 41 — Мане 4, 63, Вейналдум 60, Салах 65.

"Астон Вилла": Оноди, Бридж, Реван, Уолкер (Эдвард Роу 75), Каллум Роу (Свинкелс 75), Крисене (Янг 61), Бэрри, Кеслер, Силла, Райхи (Сохна 65), Богард (Линдли 66).

"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер, Хендерсон (Алькантара 45), Вейналдум, Джонс (Фирмино 61), Мане (Ориги 74), Минамино (Шакири 61), Салах (Окслейд-Чемберлен 74).

Предупреждение: Джонс.

"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)

Гол: Траоре 35.

"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Дендонкер (Хувер 85), Невеш, Траоре (Гиббс-Уайт 69), Моутиньо, Нету, Силва (Кутроне 78).

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Томкинс, Сако (Куяте 45), Ван Анхольт, Айю, Ридевалд, Маккарти (Митчелл 70), Эзе, Бентеке (Заха 70), Батшуайи (Таунсенд 85).

Предупреждения: Аит-Нури, Гиббс-Уайт — Маккарти.


Метки Астон Вилла, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 00:40

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 09.01.2021 00:54 # roberto-89
    Князи просто на классе )) без напрягов обкатали виллу ))

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  2. superperez101 09.01.2021 00:53 # superperez101
    нормально там баварка глотнула от Боруссии М, две банки вели и влетели как сучки
    такой экспресс запороли

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  3. mufc1994 09.01.2021 00:53 # mufc1994
    Начинайте болеть за этот ливерпуль сейчас, чтобы потом вас не называли глором

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  4. master-fakaster 09.01.2021 00:50 # master-fakaster
    Гегемоны! Великий триумф!

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  5. jirrort 09.01.2021 00:50 # jirrort
    ПРИНЦЕССЫ!!!

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  6. liverfun 09.01.2021 00:50 # liverfun
    Хорошая молодежь у виллы в планы характера, памятный день для них, целый час держали ничью с сурерзвездами мирового футбола, а по итогу матча были просто счастливы, раздели весь ливерпуль.
    Здорово, что тиаго получил достаточно времени, как и шакири, во 2 половине сезона очень нужны будут эти двое.
    Матч стоит рассматривать только с точки зрения получения практики футболистами и определения их кондиций, результат и голы вторичны.
    Хорошая тренировка, следующий маню, там надо выложиться по максимуму, пора возвращаться на рельсы и переть только вперед.
    Клопп топ

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  7. gerrard08 09.01.2021 00:46 # gerrard08
    Главное чтоб без травм обошлось. Ав слила в открытую, а мы помогли с этим. Порадовали Шак и Тиаго. Рис и Неко даже с детьми не тянут, не заслуживают своего места в ротации. Окс и Ориги каличи, сливать их надо. Кароч с победой.

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  8. superperez101 09.01.2021 00:45 # superperez101
    Никита Ковальчук у Елагина про Бруно и МЮ
    с привязкой по времени

    https://youtu.be/zTnpz1vRl_M?t=2312

    кто еще вдруг не видел))

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  9. brown-ale 09.01.2021 00:44 # brown-ale
    Просто малышам Виллы уже баиньки было пора, вот они и выключились из игры, а так бы дожали Ливерпук.

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  10. gameboy 09.01.2021 00:43 # gameboy
    Вилле так-то похуй на Кубок, им сейчас шанс в АПЛ закрепиться повыше. Ливерных с победой.

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  11. unclearness 09.01.2021 00:43 # unclearness
    Не ну реально отгегемонили основой школьников там всяких
    С победой, хуле

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  12. electric 09.01.2021 00:42 # electric
    КНЯЗИ!!!

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