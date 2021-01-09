"Ливерпуль" разгромил молодежный состав "Виллы" в Кубке Англии
Удивив в первом тайме, "Ливерпуль" все же преодолел сопротивление молодежного состава "Астон Виллы" и, одержав победу со счетом 1:4, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
"Многие из этих парней настолько молоды, что сегодня на "Вилла Парк" их подвозили их мамы и папы", — так прокомментировал сугубо молодежный состав "Виллы" исполнительный директор клуба Кристиан Парслоу.
Молодежь "Виллы" не продержалась и четырех минут. Кертис Джонс навесил с правого фланга, а открывшийся меж двух защитников Садио Мане головой переправил мяч в ворота — 0:1.
А вот дальше дело у "Ливерпуля" как-то не пошло. "Красные", конечно, имели тотальное игровое преимущество, практически не отдавая мяч, однако домашняя команда стойко держалась.
Под занавес первого тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Нерасторопность обороны гостей позволила 17-летнему Луи Бэрри убежать в прорыв и реализовать выход один на один с голкипером — 1:1.
"Вилланы" героически продержались почти час, но затем все встало на свои места, потому что "красные" забили три гола в течение всего пяти минут. Сперва Такуми Минамино отбросил мяч под удар Джорджиньо Вейналдуму — 1:2. После этого Мане вновь показал свое умение играть головой — 1:3. И, наконец, Мохамед Салах развернулся в штрафной на 180 градусов и закатил снаряд в ворота — 1:4.
На этом игра была сделана. "Астон Вилла" ожидаемо вылетела из Кубка Англии, но все равно сделала это достойно.
В другом матче этого вечера "Вулверхэмптон" одержал минимальную победу над "Кристал Пэлас" благодаря пушечному удару Адамы Траоре с линии штрафной площади.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль" — 1:4 (1:1)
Голы: Бэрри 41 — Мане 4, 63, Вейналдум 60, Салах 65.
"Астон Вилла": Оноди, Бридж, Реван, Уолкер (Эдвард Роу 75), Каллум Роу (Свинкелс 75), Крисене (Янг 61), Бэрри, Кеслер, Силла, Райхи (Сохна 65), Богард (Линдли 66).
"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер, Хендерсон (Алькантара 45), Вейналдум, Джонс (Фирмино 61), Мане (Ориги 74), Минамино (Шакири 61), Салах (Окслейд-Чемберлен 74).
Предупреждение: Джонс.
"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)
Гол: Траоре 35.
"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Дендонкер (Хувер 85), Невеш, Траоре (Гиббс-Уайт 69), Моутиньо, Нету, Силва (Кутроне 78).
"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Томкинс, Сако (Куяте 45), Ван Анхольт, Айю, Ридевалд, Маккарти (Митчелл 70), Эзе, Бентеке (Заха 70), Батшуайи (Таунсенд 85).
Предупреждения: Аит-Нури, Гиббс-Уайт — Маккарти.
09.01.2021 00:40
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Последние комментарии:
Князи просто на классе )) без напрягов обкатали виллу ))
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нормально там баварка глотнула от Боруссии М, две банки вели и влетели как сучки
такой экспресс запороли
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Начинайте болеть за этот ливерпуль сейчас, чтобы потом вас не называли глором
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Гегемоны! Великий триумф!
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ПРИНЦЕССЫ!!!
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Хорошая молодежь у виллы в планы характера, памятный день для них, целый час держали ничью с сурерзвездами мирового футбола, а по итогу матча были просто счастливы, раздели весь ливерпуль.
Здорово, что тиаго получил достаточно времени, как и шакири, во 2 половине сезона очень нужны будут эти двое.
Матч стоит рассматривать только с точки зрения получения практики футболистами и определения их кондиций, результат и голы вторичны.
Хорошая тренировка, следующий маню, там надо выложиться по максимуму, пора возвращаться на рельсы и переть только вперед.
Клопп топ
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Главное чтоб без травм обошлось. Ав слила в открытую, а мы помогли с этим. Порадовали Шак и Тиаго. Рис и Неко даже с детьми не тянут, не заслуживают своего места в ротации. Окс и Ориги каличи, сливать их надо. Кароч с победой.
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Никита Ковальчук у Елагина про Бруно и МЮ
с привязкой по времени
https://youtu.be/zTnpz1vRl_M?t=2312
кто еще вдруг не видел))
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Просто малышам Виллы уже баиньки было пора, вот они и выключились из игры, а так бы дожали Ливерпук.
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Вилле так-то похуй на Кубок, им сейчас шанс в АПЛ закрепиться повыше. Ливерных с победой.
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Не ну реально отгегемонили основой школьников там всяких
С победой, хуле
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КНЯЗИ!!!
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