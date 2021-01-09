Венгер жалеет, что пригласил Кэмпбелла в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что жалеет о приглашении защитника Сола Кэмпбелла из "Тоттенхэма" в 2001 году.

Трансферы между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" всегда были очень редкими, и Кэмпбелл — один из немногих, кому удалось сменить команду внутри Северного Лондона.



Правда, уйдя к "канонирам" свободным агентом, Сол превратился в объект ненависти для фанатов "шпор", и Венгер сомневается был ли этот трансфер правильным.



"Я знал, что это вызовет ожесточенные дебаты в Лондоне, но я был абсолютно уверен в этом игроке. Я думал, он способен противостоять ненависти. Мне было легко это сделать, потому что каждый понимал, что я подписываю отличного игрока. А вот ему самому было сложнее".



"То была очень стрессовая ситуация для Сола, и позже он рассказывал мне, насколько все было серьезно. Он не мог ужинать в определенных местах или свободно прогуливаться по Лондону из-за гнева фанатов "Тоттенхэма".



"Оглядываясь назад, я уже не уверен, что пригласил бы его, учитывая те трудности, с которыми он столкнулся", — сообщил Венгер 11 Freunde.