Венгер жалеет, что пригласил Кэмпбелла в "Арсенал"

Сол Кэмпбелл Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что жалеет о приглашении защитника Сола Кэмпбелла из "Тоттенхэма" в 2001 году.

Трансферы между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" всегда были очень редкими, и Кэмпбелл — один из немногих, кому удалось сменить команду внутри Северного Лондона.

Правда, уйдя к "канонирам" свободным агентом, Сол превратился в объект ненависти для фанатов "шпор", и Венгер сомневается был ли этот трансфер правильным.

"Я знал, что это вызовет ожесточенные дебаты в Лондоне, но я был абсолютно уверен в этом игроке. Я думал, он способен противостоять ненависти. Мне было легко это сделать, потому что каждый понимал, что я подписываю отличного игрока. А вот ему самому было сложнее".

"То была очень стрессовая ситуация для Сола, и позже он рассказывал мне, насколько все было серьезно. Он не мог ужинать в определенных местах или свободно прогуливаться по Лондону из-за гнева фанатов "Тоттенхэма".

"Оглядываясь назад, я уже не уверен, что пригласил бы его, учитывая те трудности, с которыми он столкнулся", — сообщил Венгер 11 Freunde.


Метки Арсенал, Венгер, Кэмпбелл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. unclearness 09.01.2021 00:41 # unclearness
    Михуйло харе собирать всяких довенов
    Сейчас членс88 на радостях опять хуев наглотается

    (ответить)

  2. v-0987654321 09.01.2021 00:37 # v-0987654321
    через год он будет жалеть что тренировал педерастов

    (ответить)

  3. umbriaco 09.01.2021 00:30 # umbriaco
    Ну хорош дед сожалеть...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: