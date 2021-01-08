Энди Коул не считает Вернера центральным нападающим

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что "Челси" не следует использовать Тимо Вернера в качестве центрального нападающего.

Поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в прошлое воскресенье стало 12-м матчем подряд для Вернера за "Челси" без забитых голов.



Наблюдая за игрой Вернера, Коул чувствует, что Тимо не является "девяткой", и главному тренеру лондонцев Фрэнку Лэмпарду было бы лучше использовать на этой позиции другого игрока.



"Если быть предельно честным, я вообще не уверен, что Вернер — это центральный нападающий. Особенно в английском футболе и особенно в твоем первом сезоне на уровне Премьер-Лиге".



"Наигрывать его в качестве центрального нападающего? У меня есть большие сомнения насчет этого".



"Жиру безукоризненно справляется с этой ролью. Он выходит и забивает, он никогда не жалуется. Я на 100 процентов за то, чтобы Жиру играл он на острие".



"Я не уверен, что они обыграли бы "Манчестер Сити" с Жиру на острие, но они совершенно точно создали бы гораздо больше проблем сопернику", — сообщил Коул talkSPORT.