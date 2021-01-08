Энди Коул не считает Вернера центральным нападающим

Тимо Вернер Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что "Челси" не следует использовать Тимо Вернера в качестве центрального нападающего.

Поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в прошлое воскресенье стало 12-м матчем подряд для Вернера за "Челси" без забитых голов.

Наблюдая за игрой Вернера, Коул чувствует, что Тимо не является "девяткой", и главному тренеру лондонцев Фрэнку Лэмпарду было бы лучше использовать на этой позиции другого игрока.

"Если быть предельно честным, я вообще не уверен, что Вернер — это центральный нападающий. Особенно в английском футболе и особенно в твоем первом сезоне на уровне Премьер-Лиге".

"Наигрывать его в качестве центрального нападающего? У меня есть большие сомнения насчет этого".

"Жиру безукоризненно справляется с этой ролью. Он выходит и забивает, он никогда не жалуется. Я на 100 процентов за то, чтобы Жиру играл он на острие".

"Я не уверен, что они обыграли бы "Манчестер Сити" с Жиру на острие, но они совершенно точно создали бы гораздо больше проблем сопернику", — сообщил Коул talkSPORT.


Метки Вернер, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 08.01.2021 23:03 # felix-the-cat
    А местные дауны считают, что он центральный нападающий.....


    Уже свои же поливают пенсов...

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  2. ganinilyha 08.01.2021 23:01 # ganinilyha
    Хватит пропихивать Жиру, тем самым делая Челси слабее, хейтеры.

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