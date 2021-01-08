Лэмпард: "Давление делает мою работу еще интереснее"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, заявил, что оказываемое на его давление делает его работу еще интереснее.
После четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги Лэмпард оказался под огромных давлением, и даже появились слухи насчет скорого увольнения Фрэнка.
Однако 42-летний англичанин не нервничает в этой ситуации и готов решать возникшие проблемы.
"Я брался за эту работу, ожидая давления. Но когда дела идут хорошо, я сам подвергаю себя давлению, потому что переживаю о том, что ждет нас впереди".
"Во время беспроигрышной серии я переживал насчет самоуспокоенности. Я был под постоянным давлением, когда люди говорили, насколько мы хороши".
"Теперь моя работа стала еще более серьезным испытанием — в хорошем смысле, потому что я могу лучше узнать себя, каждого члена команды, каждого члена персонала. И это делает мою работу еще интереснее".
"Я понимаю, что давление возросло из-за ожиданий, которые связаны с этим клубом, но я люблю свою работу и никогда не ожидал, что мне будет легко".
"Я пришел в огромный клуб по меркам Премьер-Лиги и мирового футбола. Клуб, который находится в процессе перестройки, и легко здесь быть просто не могло".
"Поэтому эта ситуация была ожидаемой для меня", — цитирует Лэмпарда The Independent.
08.01.2021 22:00
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Верим в тебя до конца, легендище!!!
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А увольнение прекрасной
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