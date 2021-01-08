Лэмпард: "Давление делает мою работу еще интереснее"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, заявил, что оказываемое на его давление делает его работу еще интереснее.

После четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги Лэмпард оказался под огромных давлением, и даже появились слухи насчет скорого увольнения Фрэнка.

Однако 42-летний англичанин не нервничает в этой ситуации и готов решать возникшие проблемы.

"Я брался за эту работу, ожидая давления. Но когда дела идут хорошо, я сам подвергаю себя давлению, потому что переживаю о том, что ждет нас впереди".

"Во время беспроигрышной серии я переживал насчет самоуспокоенности. Я был под постоянным давлением, когда люди говорили, насколько мы хороши".

"Теперь моя работа стала еще более серьезным испытанием — в хорошем смысле, потому что я могу лучше узнать себя, каждого члена команды, каждого члена персонала. И это делает мою работу еще интереснее".

"Я понимаю, что давление возросло из-за ожиданий, которые связаны с этим клубом, но я люблю свою работу и никогда не ожидал, что мне будет легко".

"Я пришел в огромный клуб по меркам Премьер-Лиги и мирового футбола. Клуб, который находится в процессе перестройки, и легко здесь быть просто не могло".

"Поэтому эта ситуация была ожидаемой для меня", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 08.01.2021 22:48 # jirrort
    Верим в тебя до конца, легендище!!!

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  2. januzaj00 08.01.2021 22:22 # januzaj00
    А увольнение прекрасной

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