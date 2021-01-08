Моуриньо просит Премьер-Лигу не наказывать "Тоттенхэм" еще одним отложенным матчем
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал Премьер-Лигу не наказывать его команду, откладывая третий матч "шпор".
Выезд "Тоттенхэма" на "Вилла Парк" в следующую среду оказался под угрозой после того, как сразу 10 игроков первой команды "Астон Виллы" заразились коронавирусом.
В прошлом месяце Премьер-Лига уже отложила один матч "Тоттенхэма" — против "Фулхэма", где была зафиксирована вспышка коронвируса. Кроме того, будет перенесен и апрельский поединок "шпор" против "дачников" во втором круге, потому что команда Моуриньо достигла финала Кубка Лиги.
В сложившейся ситуации Жозе просит Премьер-Лигу не наказывать его команду, опасаясь, что "Тоттенхэм" просто не успеет сыграть все свои матчи до окончания сезона.
"Нельзя допустить, чтобы мы оказались в невозможной ситуации. Невозможно иметь три отложенных матча".
"Это момент для Премьер-Лиги, чтобы проявить свои лидерские качества и принять решения. Наш клуб старается каждый день, чтобы быть готовым играть и следовать установленным правилам".
"Нас нельзя наказывать. Если мы не сыграем против "Астон Виллы", уже три наших матча будут отложены, а это невозможно".
"После окончания сезона нас ждет Евро, и Евро (стартующий 11 июня), конечно, никто переносить не собирается. Убежден, три отложенных матча — это невозможная ситуация для клуба, особенно для выступающего в еврокубках клуба".
"Как команда, выступающая в Лиге Европы, мы не можем иметь три отложенных матча. Это единственное, что я могу сказать", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
08.01.2021 21:00
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Последние комментарии:
Он считает это наказанием? Ему плевать на жизни людей, главное, что бы ему было хорошо.
Хорошо, давай Теттенхэм сыграет с Астон Виллой, игроки Тоттенхэма тоже заразятся вирусом, потом заразят тебя и ты умрёшь из-за того что твой возраст в зоне риска. Такой расклад тебя устроит?
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еще месяц назад обосанный называл отложенные матчи обоих Манчестеров преимуществом этих клубов перед остальными и требовал, чтобы игры были сыграны до конца 2020 года, а теперь ноет, что у него самого есть несыгранные матчи.
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Не ной, кондом! Хули ты ноеш, пенс е6аный?
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