Сульшер уверен в реакции МЮ на вылет из Кубка Лиги

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что его команда достойно отреагирует на свой вылет из Кубка Лиги.

В минувшую среду "Юнайтед" проиграл свой четвертый полуфинал при Сульшере, уступив дома "Манчестер Сити" со счетом 0:2.



В субботу "красные дьяволы" возьмут старт в Кубке Англии, сыграв дома с "Уотфордом" в рамках 3-го раунда, и Сульшер не беспокоится за мораль своих подопечных.



"Реакция на вылет была такой, как и ожидалось. Конечно, ты расстроен, когда вылетаешь. Мы хотели продвинуться на шаг дальше".



"Однако в этом сезоне мы уже много раз показывали, что умеем реагировать на разочарования. Мы делали это после поражения от "Арсенала", после поражения от "Тоттенхэма", после вылета из Лиги Чемпионов".



"Парни хорошо отреагировали, поэтому в преддверии старта в Кубке Англии я не ожидаю от них никакого другого настроя, кроме как: "Мы хотим выиграть его". Это мы и попробуем сделать. Мы вступаем в это соревнование, чтобы выиграть его".



"У некоторых игроков есть болячки, поэтому у нас будут изменения в составе, но мы все равно выставим состав, в котором я уверен", — цитирует Сульшера Sky Sports.