"Фенербахче" пытается взять Озила в аренду

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договаривается о переходе в "Фенербахче" на правах аренды.

Напомним, Озил не имеет игровой практики с марта прошлого года. Перспектива провести еще полгода вне игры, видимо, не очень-то нравится 32-летнему немцу.

Как сообщает The Guardian, Месут готов отправиться на вторую половину этого сезона в "Фенербахче", однако есть одна проблема, связанная с зарплатой игрока в 350 тысяч фунтов в неделю.

"Арсенал" дал понять турецким коллегам, что те должны полностью взять на себя зарплату Озила, если Месут отправится в Стамбул до конца сезона.

В данный момент "Фенербхаче" находится в поисках решения, и ожидается, что судьба Месута прояснится в ближайшие дни.


Метки Арсенал, Озил, Фенербхче

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 19:30

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  1. theo-zm 08.01.2021 19:33 # theo-zm
    Нет внятного объяснения причин угнетения Озила.
    И это не свойственно Арсеналу.

    (ответить)

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