"Фенербахче" пытается взять Озила в аренду

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договаривается о переходе в "Фенербахче" на правах аренды.

Напомним, Озил не имеет игровой практики с марта прошлого года. Перспектива провести еще полгода вне игры, видимо, не очень-то нравится 32-летнему немцу.



Как сообщает The Guardian, Месут готов отправиться на вторую половину этого сезона в "Фенербахче", однако есть одна проблема, связанная с зарплатой игрока в 350 тысяч фунтов в неделю.



"Арсенал" дал понять турецким коллегам, что те должны полностью взять на себя зарплату Озила, если Месут отправится в Стамбул до конца сезона.



В данный момент "Фенербхаче" находится в поисках решения, и ожидается, что судьба Месута прояснится в ближайшие дни.