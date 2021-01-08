"Фенербахче" пытается взять Озила в аренду
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договаривается о переходе в "Фенербахче" на правах аренды.
Напомним, Озил не имеет игровой практики с марта прошлого года. Перспектива провести еще полгода вне игры, видимо, не очень-то нравится 32-летнему немцу.
Как сообщает The Guardian, Месут готов отправиться на вторую половину этого сезона в "Фенербахче", однако есть одна проблема, связанная с зарплатой игрока в 350 тысяч фунтов в неделю.
"Арсенал" дал понять турецким коллегам, что те должны полностью взять на себя зарплату Озила, если Месут отправится в Стамбул до конца сезона.
В данный момент "Фенербхаче" находится в поисках решения, и ожидается, что судьба Месута прояснится в ближайшие дни.
08.01.2021 19:30
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Нет внятного объяснения причин угнетения Озила.
И это не свойственно Арсеналу.
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