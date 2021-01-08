"Вест Бромвич" купил Снодграсса у "Вест Хэма"
"Вест Бромвич" совершил свое первое приобретение при Сэме Эллардайсе, оформив переход полузащитника Роберта Снодграсса из "Вест Хэма".
Снодграсс, ранее также поигравший за "Астон Виллу", "Халл", "Норвич", "Лидс", "Стерлинг Альбион" и "Ливингстон", заключил с "Вест Бромвичем" контракт на 18 месяцев.
В лице 33-летнего шотландца "дрозды" получил опытнейшего игрока, который за свою профессиональную карьеру забил 117 голов из полузащиты в 586 матчах.
В этом сезоне Роберт сыграл только шесть матчей за "Вест Хэм", огорчив голами "Халл" и "Эвертон" в Кубке Лиги.
"Я абсолютно доволен, что он принял вызов, перед которым мы находимся. Он добавит нам опыта и мастерства", — сообщил Эллардайс.
08.01.2021 19:05
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