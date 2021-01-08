Владелец "Манчестер Сити" купил трофей

Старый Кубок Англии Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур купил предыдущую версию Кубка Англии.

Приобретенный шейхом Мансуром трофей разыгрывался с 1896 по 1910 год — после того, как оригинальный трофей был украден из обувного магазина в Бирмингеме, где его хранила "Астон Вилла", и переплавлен для изготовления поддельных монет.

Примечательно, что именно этот трофей стал первым в истории "Сити". "Горожане" его завоевали, победив "Болтон" со счетом 1:0 в финале 1904 года.

С 2005 по 2020 год этот трофей принадлежал Дэвиду Голду. Нынешний совладелец "Вест Хэма" купил его за 420 тысяч фунтов и продал на аукционе за 760 тыс. неизвестному лицу, которое теперь заключило сделку с шейхом Мансуром.

Как сообщает Sky Sports, теперь предшественник нынешнего Кубка Англии отправится в Национальный футбольный музей в Манчестере.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, шейх Мансур

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 08.01.2021 19:55 # theo-zm
    Он скорее всего неправильно все понял)))

    (ответить)

  2. mancityman 08.01.2021 19:33 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. gerrard08 08.01.2021 19:33 # gerrard08
    А то шарлатан только кл ебанные тащит туда)

    (ответить)

  4. chebrec 08.01.2021 19:29 # chebrec
    Легенда получается.

    (ответить)

  5. gunars 08.01.2021 19:13 # gunars
    А что, так можно было?))

    (ответить)

  6. kler 08.01.2021 19:04 # kler
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  7. fanstevengerrard 08.01.2021 19:03 # fanstevengerrard
    Ну мс далеко не только этот трофей купил (влив миллиарды в обход любых правил), ровно как и челси.

    (ответить)

  8. unclearness 08.01.2021 19:02 # unclearness
    Топари
    Скоро финал лч купят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: