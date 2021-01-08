Владелец "Манчестер Сити" купил трофей
Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур купил предыдущую версию Кубка Англии.
Приобретенный шейхом Мансуром трофей разыгрывался с 1896 по 1910 год — после того, как оригинальный трофей был украден из обувного магазина в Бирмингеме, где его хранила "Астон Вилла", и переплавлен для изготовления поддельных монет.
Примечательно, что именно этот трофей стал первым в истории "Сити". "Горожане" его завоевали, победив "Болтон" со счетом 1:0 в финале 1904 года.
С 2005 по 2020 год этот трофей принадлежал Дэвиду Голду. Нынешний совладелец "Вест Хэма" купил его за 420 тысяч фунтов и продал на аукционе за 760 тыс. неизвестному лицу, которое теперь заключило сделку с шейхом Мансуром.
Как сообщает Sky Sports, теперь предшественник нынешнего Кубка Англии отправится в Национальный футбольный музей в Манчестере.
08.01.2021 19:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он скорее всего неправильно все понял)))
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
А то шарлатан только кл ебанные тащит туда)
(ответить)
Легенда получается.
(ответить)
А что, так можно было?))
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Ну мс далеко не только этот трофей купил (влив миллиарды в обход любых правил), ровно как и челси.
(ответить)
Топари
Скоро финал лч купят
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий