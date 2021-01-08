Сульшер ожидает, что Ромеро и Рохо покинут МЮ в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб готов отпустить голкипера Серхио Ромеро и защитника Маркоса Рохо из клуба в этом месяце.

Ромеро и Рохо не входят в планы Сульшера, не сыграв ни минуты в этом сезоне, поэтому Оле Гуннар Сульшер не видит смысла удерживать до лета двух аргентинцев, которые суммарно получают 200 тысяч фунтов в неделю.



"Контракты их обоих действительны до лета и продлены не будут. Мы ожидаем, что они найдут себе новые клубы".



"Маркосу была предоставлена возможность уехать домой, и он все еще в Аргентине. Серхио тоже уезжал на родину повидать семью, но сейчас он вернулся. Они профессионалы, и они упорно трудятся", — цитирует Сульшера ESPN.